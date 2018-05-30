→ Работа приемного отделения: контроль жизненных функций пациентов в стационаре

Поступившие на стационар пациенты проходят регулярное обследование. В процессе лечения их состояние отслеживается с помощью специальных приборов. С наиболее эффективными приборами можно ознакомиться тут в магазине медицинских товаров Эпикриз.

Как отследить состояние пациентов?

Приемное отделение включает огромное количество пациентов. Проследить за состоянием каждого было бы невозможно без специальных устройств. Каждое приспособление помогает снимать и анализировать показания без непосредственного участия врача.

Самыми важными показателями жизненного состояния пациента является пульс. Его измерение помогает понять, в каком состоянии пациент. Если происходят негативные изменения, пульс первым реагирует на эти состояния.

Чтобы вызвать врача к нужному пациенту, необходимы приборы передающие состояние пульса на центральный пульт. Для этих целей используют различные модели пульсоксиметров. Они просты в управлении и эффективны, когда дело касается работы целого отделения.

На рынке производства медицинского оборудования пульсоксиметр входит в топовую десятку самых популярных изобретений. Простота работы устройства и универсальность делает его незаменимым помощником в работе отделения стационара.

Самыми популярными пульсоксиметрами являются производимые немецкими и китайскими производителями продукты. Отличаются простотой, элегантностью дизайна и невысокой ценой. Приборы совместимы с любыми системами и легко настраиваются.

Какие применяют девайсы?

Среди наполнивших отечественный рынок приборов самыми популярными являются пульсоксиметры украинских, американских и английских производителей.

Среди них лидируют:

Биомед (Украина);

Heaco (Англия);

ChoiceMMed (США).

Они имеют оптимальное сочинение цена/качество. Для большинства клиник самым важным критерием является точность измерения. Производимая выше приведенными производителями продукция отвечает этим критериям. Они чутко считывают состояние человека. Для большинства приборов характерна простота настройки. Этим они выделяются в ряду прочих представленных на рынке дивайсов.

Приборы одеваются на палец, подключаются к единой сети. Информация ежесекундно поступает на сервер, регистрируя состояние пациента. Любые малейшие изменения отражаются на общей картине. С ними отлеживать здоровье и жизненные функции пациентов становится просто. Это позволяет обслуживать до 1000 человек при ограниченном числе медицинского персонала.

Быстрая реакция позволяет среагировать своевременно, что позволит сберечь здоровье человека. Значительным плюсом систем является быстрая и удобная транспортировка и наладка системы. Выгодная стоимость дополняет общую картину положительных качеств прибора.

Пульсоксиметр: функции прибора, эффективность и удобство применения

Пульсоксиметр имеет вид небольшой коробочки с дисплеем. На нем отображается пульс. Считывающая система чрез проводной кабель посылает информацию на основной сервер. Точность системы вычисляется в ударах за минуту.

Одевается дивайс на указательный палец руки. Это крайняя точка, через которую можно точно считывать состояние пульса. Клипса имеет малый вес, она не доставляет неприятных ощущений пациенту. При этом надежно крепится, не давая прибору случайно соскользнуть.

Подключается к системе через Wi-Fi или провод. Беспроводный девайсы работают локально от батареи ААА. Они имеют экономное энергопотребление, благодаря чему дают возможность просто обслуживать прибор.