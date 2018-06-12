→ Первый прием у детского невролога

Посещение детского невролога в первый год жизни является обязательной процедурой. По форме черепа и некоторым другим признакам специалист может определить нарушения работы нервной системы. Вовремя приняв меры родители изнежат серьезных проблем со здоровьем ребенка в дальнейшем. Даже если ребенок ведет себя спокойно, необходимо ввести посещение невролога в обязательную программу осмотра младенца.

Как часто посещать детского невролога?

Тяжелые роды и сложная беременность могут спровоцировать нарушения состояния мозга и нервной системы. К сожалению, даже после нормально прошедшей беременность могут проявиться патологии. Регулярный осмотр у невролога поможет не упустить момент начавшихся отклонений.

Проблемы с нервной системой могут возникнуть:

при частой угрозе срыва беременности;

инфекционные патологии;

принятие сильных лекарственных препаратов;

нарушения развития плода внутриутробно;

сложная беременность.

ВАЖНО! Диагностирование на ранних сроках позволяет устранить патологию.

Первый прием рекомендуется проводить в 1 месяц. На приеме делаются контрольные замеры и осмотр. В дальнейшем частота посещений назначается в индивидуальном порядке. Если все процессы протекают нормально, то осмотры производятся раз в 3 месяца.

Что диагностируют на приеме

Первый прием дает максимальное количество информации о состоянии здоровья малыша. Невролог осматривает малыша на соответствие его систем номам. Состояние нервных тканей отражается на мышцах, коже и росте костной системы.

Ребенка осматривают на предмет:

мышечного тонуса тела;

диагностика выраженных рефлексов;

физическое развитие малыша;

состояние родничка;

форма черепа;

величина лобной и теменной доли.

По размерам головы и ее состоянию невролог определяет развитие мозга. Учитывается симметричность лица, форма глазных щелей. Малыш проходит осмотр величины зрачка, движение глазного яблока.

На обследовании центральное место уделяется рефлексам. Он связывает воедино мышечный тонус, прохождение нервного импульса. Осматривается подвижность суставов, чувствительность и коммуникабельность.

В некоторых случаях назначаются процедуры. Может потребоваться УЗИ или МРТ. Эти меры применяются если ребенок был недоношенным или переношенным. В таком случае одного внешнего осмотра недостаточно.

Консультация детского невролога

В месячном возрасте осмотр состоит из двух ступеней: УЗИ головного мозга и общий осмотр. Благодаря не заросшему родничку эта процедура проходит с максимальной точностью. Процедура необходима для проверки на возможность образований из-за родов.

ВАЖНО! Независимо от внешнего состояния ребенка провести УЗИ на 1 месяце лучший способ диагностики.

На общем осмотре проводят замеры окружности головы, пропорций тела. Проводится анализ возбудимости, нервного тонуса, коммуникабельности.

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