→ Применение лазера в медицине

Лазеры широко используются в медицине. Они незаменимы для работы дантистов. Лазерный скальпель применяется в хирургии для более точных операций. СО2-лазер помогает провести бескровную операцию, наносить фиксированные надрезы. Свойство луча помигает прижечь рану. Что упрощает работу хирурга. Новаторские разработки лазерной хирургии применяет медицинский центр Когерент.

В каких тростях применяются?

Лазеры используются в областях медицины, связанных с устранением различных патологий.

Лазер применяется в областях:

урологии;

хирургии;

анастезиологии;

гематологии;

дерматологии;

ЛОР;

гинекологии;

зубной хирургии и т.д.

Основное свойство лазера — рассекать ткани и прижигать края раны. Именно они важны для проведения сверхточных операций. В процессе таких манипуляций пациент практически не испытывает дискомфорта. При самых сложных случаях процесс реабилитации сокращается на 50% благодаря меньшей нагрузки на организм.

Как используется лазер?

В лечение мочекаменной болезни лазер применяют для дробления камней в протоках и мочевом пузыре. В области отоларингологии влияние луча применяется для работы с ушными проходами, горлом и носоглоточными впадинами. Он используется в лечение трахей, заболеваниях легких. Точечная импульсная работа по выбранной области позволяет провести оперативное вмешательство не затрагивая лишних тканей.

Воздействие лазера

Оптический квантовый генератор делится на три типа:

твердотельный;

импульсный;

газовый.

Самым распространенным является импульсный тип. Лазер многократного воздействия используется для обстрела опухолевых клеток. Лазер непрерывного действия применяется в операциях на тканях.

Без фокусировки луч имеет ширину 1-2 см, при фокусировке 1-0,01 мм. Концентрируя воздействие на уровне микронов лазер «просверливает» и плавит стенки клеточной массы. Импульсный тип с кратковременным воздействием используют в косметологии.

Самая распространенная причина проблем с кожными покровами — нарушение обмена в поверхностных слоях. Из-за этого увеличивается просвет в капиллярах, застаивается кровь. Кожа приобретает нездоровый вид. Угнетается работа желез. При точечном вспышечном воздействии лазера капилляры прижигаются, железы стимулируются. С его помощью отполировывается поверхность кожи, убираются микрорубцы.

Лазерами полируют крупные шрамы. Удаляя слои ороговевшей кожи на наноуровне косметолог выравнивает поверхность. Благодаря чему вместо рубца остается едва заметный след. При этом целостность самого шва не нарушается.

Принципы воздействия лазера на органы человека

Пучок световой энергии в тысячи киловатт пропускается через линзу. Благодаря оптическим свойствам кристалла эта энергия имеет направленное действие. Направленный луч имеет четкую глубину погружения в ткани.

Молниеносное воздействие лазера не вызывает болевых ощущений. Это связано с тем, что луч проходит между нервными окончаниями не затрагивая их. Свойство тканей поглощать свет лазера используется в лечение заболеваний крови. Именно кранные кровяные тельца способны принять в себя максимальное количество энергии. По сравнению с ними кожа способна поглотить 40%, мышцы 80%.

Способность точно фокусироваться позволяет срезать ткани на уровне толщины нескольких микрон. Это воздействие используется в офтальмологии. Воздействуя на ороговевшие и поврежденные клетки оболочек глазного яблока лазером, проводятся операции по восстановлению зрительных функций.

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