→ Солнцезащитные очки с эффектом сохранения здоровья глаз. Советы от KievLinza

Солнцезащитные очки от KievLinza надежно защитят ваши глаза от жесткого ультрафиолета. Модельный ряд включает элегантные решения для всех возрастов. Продукция компании поможет привлечь внимание и дополнить повседневный образ. Вдобавок выгодная цена позволит экономно приобрести обновку. Узнать подробности и посетить ресурс здесь.

Качественно и стильно

Вся продукция выполнена их высококачественных материалов. В очки вставлено специализированное стекло. Оно имеет специальное покрытие и структуру.

Свойства линз:

не пропускают жесткий ультрафиолет;

устойчивы к механическому повреждению;

защищают от пыли, мелких частиц;

не боятся царапин;

мягко тонированы.

Затенение не сокращает видимость. При изменениях освещенности тон слегка изменяется, что позволяет хорошо видеть большую часть дня. Окрашивание линзы производится по поверхности и в массе. У поверхности высокий показатель преломления. Упрочняющие покрытия защищают поверхность от микро царапин.

Прочная оправа надежно удерживает линзу. Дужка выполнена их прочного пластика. Он устойчив к сжиманию, выдерживает большие нагрузки. Декоративные элементы надежно закреплены на поверхности.

Модельный ряд

В модельном ряду несколько типов тонированных линз. Среди которых выбраны наиболее ходовые цвета. Тип и интенсивность окрашивания обеспечивают определенную цветопередачу. Покрытие поляризует излучение, поглощает его. В результате через очки видна лучшая глубина и объем. Это выгодное качество, если вы ведете машину.

В цветовую гамму вошли серые линзы. Они обеспечивают нейтральную передачу цветов. Хорошо поглощают ультрафиолет. Обеспечивают достаточную контрастность изображения.

Янтарные или коричневые оттенки снижают напряжения на глаза. Хороши при сильном излучении. Особенно подходят для вождения.

Зеленоватые улучшают контрастность, смягчают восприятие излучения. Расслабляют зрительные контакты. Желтые оттенки дают качественную глубину пространства. Хороши при отдыхе на море, где излучение усиливается отражением от глади воды.

В каталоге более 200 разновидностей оправ и оформлений. В линейке 2018 года богатое разнообразие молодежных направлений. Яркие оправы и стильная форма придадут незабываемого шарма вашему образу.

Часть коллекции посвящена повседневности. Простые и лаконичные формы не смотрятся тривиально за счет элементов оформления. Богатый выбор и доступные цены делают покупку приятным приобретением к летнему сезону 2018 года.

Что учесть при выборе очков?

При выборе очков следует учитывать их целевое назначение: повседневное ношение, прогулки на пляж или вечерний променад. Для безоблачных дней с высокой интенсивностью освещения подойдут модели с серо-черными линзами. Для повседневности подойдут зеленоватые и янтарные очки.

Форма лица является основным критерием для выбора модели. Так же определиться с покупкой поможет выбор под ваш гардероб. Количество декора и цвет оправы должны входить в тандем с общей композицией.

Оплата и доставка

В каталоге интернет-магазина представлены модели стоимостью от 75 грн. Вся коллекция состоит из новых моделей 2018 года. Выгодная стоимость подкрепляется регулярными скидками и акциями.

С ценами можно ознакомиться на сайте. Выгодная стоимость продукции полностью отражает качество изделий. Оплата принимается наличными курьеру или в точке выдачи жителям Киева, наложенным платежом или через систему LiqPay.

По территории Киева и области доставку обеспечивает курьерская служба. Стоимость доставки независимо от сумму составляет от 40 грн. В другие города доставка осуществляется почтовыми службами Украины. При оформлении заказа на сумму от 400 грн. доставка бесплатная.