→ Урологические прокладки для женщин: что это и когда используются

Нарушения мочевыделительной системы провоцируют недержание. Феномен наблюдается не только у женщин в возрасте. Снизить дискомфорт в процессе лечения помогут урологические прокладки Тена Леди от cyxo.kiev.ua. Это эффективное средство, обладающее массой достоинств.

Предназначение средства

Урологические прокладки позволяют в течение дня собирать выделения и жидкости. По своим функциям они сходны с ежедневными или прокладками для менструации. Их предназначение защищать ткани и кожу в области половых органов от прения.

Проблема недержания вызывает не только физический дискомфорт. Во влажной среде велик риск развития инфекционных заболеваний. Различные вирусные и грибковые формы возбудителей активно развиваются при переувлажнении, провоцируя дополнительные болезни.

Особенности урологических прокладок

Урологические прокладки от своих аналогов отличаются:

толщиной;

формой;

базовыми материалами;

скоростью вбирания влаги;

длительность использования;

частотой замены.

При недержании жидкости выходят чаще. Но по сравнению с менструацией их меньше. По этой причине урологические прокладки нет необходимости часто менять. В линейке Tena Lady есть несколько вариантов, каждый из которых рассчитан на определенный объем и использование.

Прокладки наделены свойствами профилактических средств. Продукция изготовляется из неалергенного натурального сырья. Могут применяться на самой чувствительной коже. Полностью исключают высыпания, опрелости и воспаления кожи.

Когда назначают?

Продукция необходима женщинам, страдающим от различных урологических заболеваний вызывающих недержание. Они назначаются женщинам в положении. Плод давит на мочевой пузырь. При инфекционных поражениях мочевого пузыря или половых путей. После операций на внутренние органы малого таза.

По степени тяжести назначаются виды прокладок:

капельная стадия — до 50 мл;

легкая стадия —50-100 мл;

средняя стадия — 100-200 мл;

тяжелая стадия — 200-500 мл.

Продукцию Tena Lady рекомендуют женщинам в возрасте. Их назначают после проведения различных процедур (аборты, прижигания эрозий и т.д.) которые могут повлиять на удерживание мочи в пузыре.

Достоинства Tena Lady

У продукции Tena Lady масса достоинств, среди которых богатое разнообразие. В линейке присутствуют ультратонкие прокладки. Для более серьезных форм производится класс «нормал», «супер» и «экстра». В коллекции включены специализированные прокладки для мужчин Tena «Men Level 2».

Прокладки устраняют запахи, ощущения дискомфорта. Благодаря гигиеническому средству женщины избавляются от морального давления, что способствует скорости выздоровления. Полностью исключен риск появление заболеваний, связанных с постоянной влажностью в области гениталий.

Чувство комфорта сопровождает весь период ношения прокладок. С Тена Леди вам не стоит беспокоится о неприятных неожиданностях. Легкие в использовании, они надежно закреплены на нижнем белье.

Ощущение легкости позволит сконцентрироваться я на повседневных задачах. Пачки укомплектованы от 14 до 30 шт. Что позволяет не экономить и пользоваться продукцией длительное время.

Где приобрести прокладки?

Приобрести прокладки можно на официальном сайте производителя cyxo.kiev.ua. Оформить заказ доступно через корзину, или созвонившись с консультантом. Телефоны для связи указаны на сайте.

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