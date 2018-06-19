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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Внимание! Первичные симптомы катаракты

Катаракта — снижение прозрачности хрусталика, вызывающее снижение или потерю зрения. Симптомы катаракты на ранних стадиях не взывают у пострадавшего большого дискомфорта. Болезнь протекает длительный период, что позволяет вовремя оказать помощь. Клинический офтальмологический центр «ЗІР» предлагает диагностику и лечение катаракты. На сайте можно прочесть подробнее о услуге.

Что такое катаракта?

Восприятие окружающего глазом зависит от прозрачности хрусталика. Он является линзой, через которую проходит свет и передаются образы. Хрусталик самое уязвимое звено в структуре зрительного аппарата. С возрастом его состояние начинает изменяться, снижая чувствительность линзы.

Справка: помутнение хрусталика или катаракта проявляется у 80% людей возраста после 55 лет.

Чтобы видеть предметы четко, хрусталик обязан оставаться прозрачным. Ряд факторов помимо возраста влияют на его состояние. Определить точную причину и диагностировать катаракту может только специалист-офтальмолог.

 

Первые признаки болезни

К признакам катаракты относятся:

  1. Изменение зрительных функций — на ранних этапах это проявление близорукости. У дальнозорких людей нередко катаракта вызывает резкое прозрение. Если не было произведено оперативных вмешательств, подобный феномен должен вызывать подозрение.
  2. Световые эффекты — двоящиеся предметы и ореола вокруг источников света.
  3. Обострение сумеречного зрения — резкое изменение в пользу сумеречного зрения так же является симптомом. Это связано с изменением восприятия света через неповрежденные участки.
  4. Белесая пелена — на поверхности хрусталика образуется мутная пленка. Со временем она уплотняется.

К побочным эффектам так же относят ощущение «мушек» в глазах, желтоватое окрашивание предметов. Изменение в контрастном восприятии зрения так же сигнализируют об опасности. Человеку кажется, что его очки загрязнены. Может проявиться светобоязнь. Проявление различных сбоев в восприятии света и цвета показывают наличие проблемы.

Методы определения

Диагностические методы исследования глаза включают:

  • измерение внутриглазного давления;
  • проверку состояния хрусталика на специальных приборах;
  • проведение тестов;
  • осмотр глазного дна;
  • проверка остроты и полей зрения;
  • проведение биомикроскопии.

Помимо выше описанных, проводится целый рад анализов и проверок. Точная диагностика катаракты возможна только в клинических условиях. Чаще всего требуется хирургическое вмешательство.

Чем опасно заболевание

Помимо снижения зрения, на фоне катаракты возникает глаукома. Эти два заболевания влияют на здоровье глаза. В комплексе они приводят к частичной или полной потере зрения.

Справка: глаукома — повышение внутриглазного давления.

Самой большой опасностью глаукомы и катаракты является необратимость процессов. Происходящие изменения безвозвратно поражают участки глаза. После чего требуется полная реабилитация и возможно имплантация хрусталика.

 

Что провоцирует катаракту?

У проявления заболевания множество причин. Основное это возраст. Толчком к развитию недуга могут послужить эндокринные расстройства. В их число входит сахарный диабет, сбои обменных процессов.

Наследственность так же входит в ряд естественных причин. На проявление болезни влияет травмы глаза. Внешними факторами являются загрязнения, химическая нагрузка на организм. Обедненное питание приводит к предрасположенности к катаракте.

Ряд лекарственных препаратов могут провоцировать появление недуга. Рентгеновское облучение входит в число самых злостных провокаторов катаракты.

Помощь при заболевании

Катаракта лечится хирургическим вмешательством. В клинике клиники «ЗІР» на разных стадиях используются методы от лазерной коррекции до замены хрусталика. Операции предшествует подготовка. В реабилитационный период прописывается специальная диета. Расписываются процедуры, которые поддерживают и помогают срастаться тканям.

Подробно об услугах клиники «ЗІР» можно прочесть на https://zir.clinic/ru/.

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Автор: admin, 19 июня 2018

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