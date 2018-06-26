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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Метеозависимость и ее симптомы

Метеозависимость, это очень распространенная проблема. Считается, что 73% людей страдают повышенной чувствительностью к погоде. Организм может негативно реагировать на резкие перемены погоды: давление воздуха, влажность, температура. О том, какие перепады можно ждать в ближайшем будущем, расскажет сайт новостей https://politeka.net/. Зная наперед прогноз, можно подготовиться морально и физически.

Кто и почему подвержен метеозависимости

Еще в Древнем Китае люди заметили, что сильный ветер и дождливую погоду. Сегодня уже научно доказано, что это не миф, а погода является объективным фактором здоровья. Особенно болезненно люди реагируют на заморозки и сильную жару. Особенно часто случаются гипертонические кризисы, колебания атмосферного давления влияют на осмотическое давление в сосудах, потому этому особенно подвержены пожилые люди.

В жару случается обострение кожных заболеваний, так как происходит повышенное выделение пота и жира. Разреженный воздух усложняет дыхание, оказывая повышенную нагрузку на сердце. Еще больше проблем приносит сильный мороз. От резкого перепада температур организм испытывает сильный стресс, холодный воздух попадает с дыханием в легкие, что может вызвать воспаление.

Судя по наблюдениям, наиболее подвержены метеозависимости люди со слабым здоровьем. К категории повышенного риска пожилые граждане, пациенты с проблемами сосудов, с ослабленной иммунной системой или общим истощением. К смене сезона можно подготовиться, повысив иммунитет и подобрав подходящую для климата одежду.

Причины чувствительности к погоде

Чем слабее здоровье, тем раньше человек начнет испытывать характерный дискомфорт при приближении дождя. Организм здорового человека реагирует на перемены сменой метаболизма:

  • Выделением ряда гормонов;
  • Повышенным тонусом систем;
  • Изменением состава крови;
  • Изменением активности ферментов.

Проблемы как правило возникают у тех людей, организм которых не реагирует на погоду так быстро, как это необходимо, либо в целом дает ослабленную реакцию. Но даже у условно здоровых граждан адаптивная реакция на погоду может не обеспечить полного комфорта, и они также подвержены некоторому недомоганию. Люди же со слабым здоровьем чаще всего жалуются на следующие симптомы:

  • Головную боль;
  • Общую слабость;
  • Вялость и тошноту;
  • Ломоту в суставах;
  • Боль старых шрамов и переломов;
  • Раздражительность кожи;
  • Депрессии.

При приближении перемены погоды можно заранее предпринять меры, которые укрепят общее состояние и подготовят организм к стрессу.

Как подготовиться к перемене климата

 Узнавайте на сайте https://politeka.net/weather/ самые свежие прогнозы, и будьте готовы к дождю или морозу. Считается, что несмотря на сырую погоду, следует все же выйти из дома, даже если речь идет о ливне в выходной день. Это поможет быстрее адаптироваться, влажная атмосфера попадет в легкие и сигнал обмену веществ. То же касается и приближающегося холода. Даже если пришлось долгое время провести дома в больничном отпуске, стоит постараться приучить тело к новым климатическим условиям. Это обеспечит ежедневная прогулка, или даже десятиминутный выход на балкон пару раз за сутки.

К холодам следует готовиться еще с лета. Самый доступный и эффективный способ, это контрастный душ. В холодный же сезон полезно иногда принимать горячую ванну. Людям, склонным к пониженному давлению, полезно употреблять цитрусы, пить сладкий чай с лимоном и фруктовые соки. Главное следить за калорийностью. Пациентам с повышенным осмотическим давлением не следует переедать, и полезно пить расслабляющие мочегонные чаи.

Что касается головной боли, то ее причиной чаще всего является перепад осмотического давления. Потому следует знать, произошло ли понижение этого показателя, или повышение. Рекомендуются легкие природные анальгетики (ромашка, мята) и постельный режим.

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Автор: admin, 26 июня 2018

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