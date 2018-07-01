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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Приятные перемены – всегда новые хлопоты

Такие приятные события как взлет по карьерной лестнице или новая влиятельная роль в обществе требуют кардинальных перемен в отношении к самому себе. Если менеджеру среднего звена будут простительны легкая неухоженность и небольшие дефекты внешности – топ-менеджеру или руководителю PR службы нужно быть безупречным 24 часа в сутки.

Продуктивное общение с публикой невозможно без искренней и открытой улыбки. Но мало кого из нас природа наградила идеальной улыбкой. Что же делать, если улыбаться нужно часто, но идеальными зубами вы похвастаться не можете, брекеты одевать? Зачем сразу так кардинально. Сегодня стоматология ушла далеко вперед, и вы можете исправить свои недостатки незаметно от посторонних глаз.

Невидимые технологии видимого результата

Система инвизилайн осуществила прорыв в ортодонтии. Капы из невидимого состава позволяют осуществить видимое исправление прикуса в течении десяти месяцев. Процесс лечения состоит из трех этапов:

- снятие 3D макета вашей челюсти;

- изготовление комплекта кап в зуботехнической мастерской;

- регулярное ношение лечебных кап и их смена в соответствии с лечебным планом.

Установка лечебной системы производится на ваши зубы и не травмирует эмаль. Снимать капу нужно лишь во время приема пищи и для осуществления гигиенических процедур полости рта. Процедура дает очень быстрые результаты без дискомфорта для пациента.

Где найти хорошего стоматолога?

Инвизилайн в Киеве https://zyb.com.ua/invizilajn/ относительно новая услуга – не многие из клиник имеют специальное оборудование и материал для изготовления снимков и кап. Консервативные методы лечения более удобны для самих врачей и рядовых пациентов– специалисты обеспечены нужными материалами и оборудованием, а сам пациент ищет результат, а не метод. Но когда обстоятельства требуют, контакты стоматологии в центре Киева будут очень даже нужны: времени отрываться от дел нет, но и о имидже забывать тоже не хочется. Идеальный имидж на самом деле это не так уж и сложно – главное довериться команде нужных специалистов!

Приемущества стоматологическйо клиники:

  • 24 года стоматологическая клиника "Прайм" находится на одном месте.
  • Все врачи имеют стаж работы от 5 лет
  • Ортодонты сертифицированы по всем видам брекет-систем.
  • Широкий спектр имплантов, которые подойдут любому пациенту устанавливают исключительно хирурги имплантологи.

По материалам стоматологии в Киеве ПРАЙМ.

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Автор: admin, 1 июля 2018

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