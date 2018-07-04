→ Консультация врача-стоматолога в Киеве. Подбор методов лечения зубов

Лечение зубов – индивидуальный подбор методов решения проблемы

От хирургической до эстетической стоматологии – спектр предложений современной клиники

Подбор лекарственных препаратов, методик работы с проблемным, больным зубом или деснами является залогом здоровья зубов и красивой улыбки. Долгосрочный результат в виде здоровой челюсти можно получить, когда стоматолог имеет в арсенале современное оборудование, качественные расходные материалы и препараты.

Консультация врача – стоматолога в Киеве, в клинике Dental Breeze на Позняках https://dentalbreeze.com.ua/ru это в первую очередь работа высококлассного специалиста и предложение современного решения любой проблемы. Это означает, что после проведения необходимых процедур человек избавляется от болезненных ощущений, комплексов и стеснения по поводу своей улыбки.

Каждый пациент при обращении в клинику получает полный спектр услуг, от комплексной диагностики до мобильной стоматологии и выезда специалиста при острой боли домой:

Ортодонтия поможет справиться с любыми аномалиями, причем лечение возможно в любом возрасте. Корректировка зубной дуги или неправильного прикуса может быть комфортной и даже незаметной с помощью прозрачных элайнеров;

Эндодонтия – лечение зубных каналов под микроскопом с ювелирной, абсолютной точностью;

Хирургия – безболезненное удаление зуба, имплантация целого зубного ряда и пьезохирургия современным оборудованием делается быстро и без дискомфорта.

Визиты в клинику – никогда не поздно начинать лечение зубов

Зачастую своевременное обращение к стоматологу помогает ограничиться терапевтическими методами, поэтому регулярность посещения врача обозначается сроком в полгода. Но – некоторые заболевания протекают бессимптомно, и только при дискомфортных ощущениях пациент обращается к врачу. Самые распространенные болезни:

Гингивит, пародонтит, пародонтоз – три стадии заболеваний тканей пародонта (десна), от воспаления поверхностной части до оголения корней зуба при опускании десен. На ранних стадиях обращение к врачу часто ограничивается терапевтическими методами, в клинике Dental Breeze предлагают полный комплекс лекарственных препаратов и методов лечения;

Кариес, периодонтит, пульпит – разрушение зубной эмали можно устранить с помощью пломбирования. На начальной стадии, когда на зубе появляется незначительное пятно, специалисты рекомендуют реминерализирующую терапию. Если речь идет о незначительной деформации, пломбировка кариозной полости выполняется за одну процедуру. В случаях, когда диагностируется средний и глубокий кариес, стоматолог занимается реставрацией, и в конечном итоге пациент получает восстановленный зуб с функциональной активностью и естественным внешним видом;

Гранулема зуба – образование кисты в ротовой полости при наличии современного рентгеновского оборудования диагностируется быстро и без дискомфорта. Хирургическая стоматология справляется с подобной проблемой без болезненных ощущений – аппараты пьезохирургии обеспечивают антибактериальный эффект, минимальное вмешательство и повреждение тканей, а значит, быстрое заживление после процедуры.

Посещение стоматолога должно ассоциироваться с комфортом, удобством и удовольствием пациента от общения с врачом, и в клинике Dental Breeze неукоснительно соблюдают эти принципы.