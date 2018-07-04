Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Консультация врача-стоматолога в Киеве. Подбор методов лечения зубов

Лечение зубов – индивидуальный подбор методов решения проблемы

От хирургической до эстетической стоматологии – спектр предложений современной клиники

Подбор лекарственных препаратов, методик работы с проблемным, больным зубом или деснами является залогом здоровья зубов и красивой улыбки. Долгосрочный результат в виде здоровой челюсти можно получить, когда стоматолог имеет в арсенале современное оборудование, качественные расходные материалы и препараты.

Консультация врача – стоматолога в Киеве, в клинике Dental Breeze на Позняках https://dentalbreeze.com.ua/ru это в первую очередь работа высококлассного специалиста и предложение современного решения любой проблемы. Это означает, что после проведения необходимых процедур человек избавляется от болезненных ощущений, комплексов и стеснения по поводу своей улыбки.

Каждый пациент при обращении в клинику получает полный спектр услуг, от комплексной диагностики до мобильной стоматологии и выезда специалиста при острой боли домой:

  • Ортодонтия поможет справиться с любыми аномалиями, причем лечение возможно в любом возрасте. Корректировка зубной дуги или неправильного прикуса может быть комфортной и даже незаметной с помощью прозрачных элайнеров;

  • Эндодонтия – лечение зубных каналов под микроскопом с ювелирной, абсолютной точностью;

  • Хирургия – безболезненное удаление зуба, имплантация целого зубного ряда и пьезохирургия современным оборудованием делается быстро и без дискомфорта.

Визиты в клинику – никогда не поздно начинать лечение зубов

Зачастую своевременное обращение к стоматологу помогает ограничиться терапевтическими методами, поэтому регулярность посещения врача обозначается сроком в полгода. Но – некоторые заболевания протекают бессимптомно, и только при дискомфортных ощущениях пациент обращается к врачу. Самые распространенные болезни:

  • Гингивит, пародонтит, пародонтоз – три стадии заболеваний тканей пародонта (десна), от воспаления поверхностной части до оголения корней зуба при опускании десен. На ранних стадиях обращение к врачу часто ограничивается терапевтическими методами, в клинике Dental Breeze предлагают полный комплекс лекарственных препаратов и методов лечения;

  • Кариес, периодонтит, пульпит – разрушение зубной эмали можно устранить с помощью пломбирования. На начальной стадии, когда на зубе появляется незначительное пятно, специалисты рекомендуют реминерализирующую терапию. Если речь идет о незначительной деформации, пломбировка кариозной полости выполняется за одну процедуру. В случаях, когда диагностируется средний и глубокий кариес, стоматолог занимается реставрацией, и в конечном итоге пациент получает восстановленный зуб с функциональной активностью и естественным внешним видом;

  • Гранулема зуба – образование кисты в ротовой полости при наличии современного рентгеновского оборудования диагностируется быстро и без дискомфорта. Хирургическая стоматология справляется с подобной проблемой без болезненных ощущений – аппараты пьезохирургии обеспечивают антибактериальный эффект, минимальное вмешательство и повреждение тканей, а значит, быстрое заживление после процедуры.

Посещение стоматолога должно ассоциироваться с комфортом, удобством и удовольствием пациента от общения с врачом, и в клинике Dental Breeze неукоснительно соблюдают эти принципы.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 4 июля 2018

Новости медицины по теме:

  • Здоровье зубов – терапевтическая стоматология
  • Услуги стоматологов в Киеве
  • "Доктор ЛАВ"
  • Кариес, его причины и лечение
  • Клиника стоматологии Este Line

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия