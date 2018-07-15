Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Распространенные детские болезни зрения в практике офтальмолога

Очень многие дефекты зрения граждан берут начало из детства, и услуги офтальмолога позволяют выявить проблемы у малышей еще на ранних стадиях. В редких случаях причина плохого фокуса зарождается еще в утробе матери.

Визит к офтальмологу

Врач офтальмолог (страрое название окулист) на приеме оценивает состояние зрения и визуально осматривает глазной орган. При особых жалобах пациента или при обнаружении специфических симптомов специалист может направить клиента в специализированный лечебный центр, где возможности диагностики в разы превышают оснащение обычных клиник общего направления. Но в большинстве случаев все не так уж критично. У детей могут быть выявлены:

  • Косоглазие
  • Астигматизм
  • Дальнозоркость
  • Близорукость
  • Амблиопия

Осмотр занимает не более часа, но за это время можно достаточно точно узнать о состоянии глазного органа и рисках. Простой ежегодный плановый визит к врачу способен решить множество проблем и предупредить надвигающиеся патологии. Это не сложно, получить консультацию у врача офтальмолога в офтальмологическом центре Зирочка и точно знать, что ваш малыш полностью здоров, или ему нужны очки.

Правила профилактики

Даже если проблема носит генетический характер, образ жизни может повлиять на состояние зрения. Потому родителям стоит следить за тем, как долго их дети просматривают телевизор и компьютер. Любые учебные занятия должны проходить в удобном положении и при достаточном освещении. Также полезно хоть один раз в два дня проводить специальные упражнения для глаз. Это хорошо скажется на зрении и в будущем.

Никто из родителей не желает соглашаться на радикальные методы, и отказываются от операций. С другой стороны пациенты хотят использовать что-то более эффективное, чем очки, чтоб получить скорейший результат. В этом случае на помощь приходит рефракционная терапия роговицы.

Ортокератологические ночные линзы

Современная медицина предлагает альтернативу коррекции дефектов зрения. Инновационные ортокератологические ночные линзы позволяют без операций изменить остроту зрения. Ребенок одевает их на ночь на время сна. Упругая жесткая пластина меняет форму роговицы за счет многочасового воздействия на ее поверхность. Сама линза более плоская, чем роговица.

При близорукости глазной орган удлинен, что позволяет пристально рассматривать близкие предметы. Линза же более плоская по форме, заставляет роговицу деформироваться и привыкать к новому положению. Уплощенная роговица способна детально обозревать дальние предметы, так смещается фокус зрения. На ночные линзы цена зависит от марки производителя, что само собой подразумевает особенности материала.

Рефракционная терапия роговицы, это самый новейший тип контактной коррекции зрения. Метод CRT позволяет корректировать и близорукость, и дальнозоркость. Лечение имеет один недостаток – недолговечность. Эффект длится всего сутки, затем процедуру придется повторить снова. Обращайтесь в нашу клинику для профилактической и специальной диагностики, и для прохождения терапии. Наш специалист подберет оптимальную программу процедур и приема лекарств. Мы обеспечим ребенку наилучший уход и внимание, наша компания отличается отличным сервисом и высокой квалификацией персонала.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 15 июля 2018

Новости медицины по теме:

  • Офтальмолог в Воронеже
  • Коррекция зрения лазером
  • Преимущества ношения контактных линз
  • Лечение близорукости у детей с помощью ночных линз Парагон. Реальность и ми ...
  • Контактные линзы Biomedics

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия