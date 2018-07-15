→ Заболевания десен у ребенка в практике врача стоматолога

Заболевания десен порой начинаются с незаметной царапины. По статистике заболевания десен и полости рта конкурируют с кариесом. Многие мамы уже столкнулись, что такое лечение парадонтоза или других воспалительных процессов. У детей уязвимость десен повышена по ряду причин. Малыш еще учится жевать и грызть, его организм еще формируется, как и полость рта.

Государство обязывает проходить обязательный медицинский осмотр ребенка при поступлении в детский сад или школу. Во время ежегодного обследования специалист определяет наличие царапин и воспалений. Однако, если малыш морщится во время жевания и часто сует пальцы в рот, то лучше перестраховаться и показать малыша доктору.

Виды воспалений

Исследования показали, что 80% детей страдает от тех или иных дефектов десен, большинство таких патологий, это незначительные царапины, которые поначалу даже не причиняют неудобств. Воспалительный процесс может локализоваться на разных участках. Подробно о типах заболеваний десен можно прочесть на сайте https://wnwdental.com. Наиболее часто врачи сталкиваются с несколькими патологиями:

Гингивит

Парадонтит

Пародонтоз

Стоматит

Болезни десен зачастую происходят из-за неправильного ухода, либо его отсутствия. При халатном отношении к здоровью, нерегулярной чистке зубов пациент не обеспечивает полости рта необходимой регулярной дезинфекции. Зубная щетка и паста позволяют удалить остатки пищи и повлиять на время на химическую среду десен. При этом удаляется налет на зубах и деснах, который был произведен микроорганизмами. Из-за неконтролируемой жизнедеятельности флоры во рту развивается гингивит. Это состояние, при котором десны ослаблены, в результате механических повреждений.

Визит к стоматологу и начало терапии

В клинике детская стоматология начинается с исследования полости рта. Специалист предварительно определяет широкий спектр проблем, в том числе особенности формирования челюсти и расположения зубов, состояние зубной эмали. Царапины на деснах в процессе жизни образуются нередко, но дальнейшее развитие болезни напрямую зависит от того, как питается пациент. Материал десен очень зависим от витаминов D, C, A, E, Р, К, всей группы B. Основные признаки начала патологий:

Запах изо рта

Покраснения

Вздутия

Зуд

Боль

Пародонтоз бывает следствием долгого приема лекарств, особенно в сочетании с авитаминозом и сниженной функцией иммунитета. Симптомы заболеваний становятся явными не сразу. Поэтому, как рекомендуют ведущие светила стоматологии, как минимум раз в год необходимо явится на прием к стоматологу. Не стоит уповать на народные средства, на подобие полоскания настойками. В случае выраженного регресса тканей только специалист определит эффективное лекарство. В арсенале стоматолога большой выбор методик и препаратов. Иногда достаточно профессиональной чистки, в иных случаях необходимо хирургическое вмешательство.

Чтоб не доходило до таких серьезных патологий для всех пациентов существует одна рекомендация – при любых жалобах обращаться в клинику. Прием займет менее 10 минут, за это время стоматолог определит проблему либо подтвердит здоровое состояние. Помните, что заболевания десен у детей случается в четырех случаях из пяти.