→ Острый тонзиллит: причины, осложнения и методы лечения

Чем опасен гнойный тонзиллит и методы его лечения

Тонзиллит - это заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами в небных миндалинах (гландах) вследствие инфекционного заражения. Чаще всего катализаторами ангины выступают стафилококки и стрептококки.

Ангина имеет две формы: гнойная (острая) и хроническая. Острая форма является более опасной, так как характеризуется белым налетом на глоточном кольце. При неправильном лечении или его отсутствии ангина может спровоцировать серьезные осложнения.

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Причины появления

Главным возбудителем острого тонзиллита выступает гемолитический стрептококк А-группы. Инфекция переносится через воздушно-капельный контакт от больных людей или его носителей. Также существует ряд факторов, способствующих развитию гнойной ангины:

Переохлаждение организма, в частности ног.

Неблагоприятные условия проживания (например, сырой климат).

Нарушение правил личной гигиены.

Врожденные или приобретенные аномалии органов дыхания, что препятствуют нормальному дыханию.

Другие заболевания миндалин (злокачественные опухоли, туберкулез, гипертрофия).

Осложнения острого тонзиллита

Ангина заметно ослабляет иммунитет и может быть причиной распространения вирусов на другие органы (например, почки или сердце). К наиболее вероятным последствиям недолеченной ангины можно отнести:

бронхит;

отит;

пневмония;

пиелонефрит;

гайморит;

ларингит;

холецистит;

заражение крови;

шейная флегмона.

Среди наиболее тяжелых, но редких случаев осложнения - постангинозная септицемия, которая может привести к летальному исходу.

Методы лечения

Для острой формы тонзиллита необходимо комплексное лечение. Оно состоит из приема лекарственных препаратов и физиотерапевтических процедур. Крайней мерой предотвращения ангины является хирургическое вмешательство - тонзиллэктомия. По мнению специалистов, лучше содержать свои органы в чистоте, чем удалять их при первой возможности. Для устранения гнойной ангины подходят даже методы народной медицины, но только после консультации врача.

Консервативные методы лечения включают в себя: местное воздействие и антибактериальную терапию.

Местная терапия предусматривает следующие назначения:

Смазывание миндалин. Для этого используются специальные растворы (йодовый или люголевый), антибиотики местного назначения, противовоспалительные препараты. Это способствует уничтожению болезнетворной микрофлоры и снятию болевых ощущений.

Полоскания и ингаляции. Механическое воздействие при полоскании способствует выведению инфекции и очищению гланд. Отвары из трав обладают противовоспалительным эффектом, а ингаляции с тубус кварцем убивают микробы.

Местные препараты в виде таблеток или леденцов для горла (Фарингосепт, Лизобакт).

Антибактериальная терапия предполагает системное лечение с помощью антибиотиков. При остром тонзиллите врач может назначить препарат широкого спектра действия. Однако после сдачи анализа антибиотик подбирается в зависимости от штамма болезнетворной бактерии. Их прием необходимо соблюдать строго с рекомендациями врача.

Оперативный метод предполагает хирургическое вмешательство - удаление миндалин, что является точкой невозврата. Показаниями к такой операции являются гнойный детрит или повторение ангины более 4 раз за год.

Чтобы предотвратить появление острого тонзиллита, необходимо соблюдать профилактические меры против заболеваний горла.