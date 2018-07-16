→ Острый тонзиллит: причины, осложнения и методы лечения

Чем опасен гнойный тонзиллит и методы его лечения
Тонзиллит - это заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами в небных миндалинах (гландах) вследствие инфекционного заражения. Чаще всего катализаторами ангины выступают стафилококки и стрептококки.
Ангина имеет две формы: гнойная (острая) и хроническая. Острая форма является более опасной, так как характеризуется белым налетом на глоточном кольце. При неправильном лечении или его отсутствии ангина может спровоцировать серьезные осложнения.
Сравнить цены на лекарства от ангины в аптеках Харькова вам поможет справочный портал Аптекин.
Причины появления
Главным возбудителем острого тонзиллита выступает гемолитический стрептококк А-группы. Инфекция переносится через воздушно-капельный контакт от больных людей или его носителей. Также существует ряд факторов, способствующих развитию гнойной ангины:
- Переохлаждение организма, в частности ног.
- Неблагоприятные условия проживания (например, сырой климат).
- Нарушение правил личной гигиены.
- Врожденные или приобретенные аномалии органов дыхания, что препятствуют нормальному дыханию.
- Другие заболевания миндалин (злокачественные опухоли, туберкулез, гипертрофия).
Осложнения острого тонзиллита
Ангина заметно ослабляет иммунитет и может быть причиной распространения вирусов на другие органы (например, почки или сердце). К наиболее вероятным последствиям недолеченной ангины можно отнести:
- бронхит;
- отит;
- пневмония;
- пиелонефрит;
- гайморит;
- ларингит;
- холецистит;
- заражение крови;
- шейная флегмона.
Среди наиболее тяжелых, но редких случаев осложнения - постангинозная септицемия, которая может привести к летальному исходу.
Методы лечения
Для острой формы тонзиллита необходимо комплексное лечение. Оно состоит из приема лекарственных препаратов и физиотерапевтических процедур. Крайней мерой предотвращения ангины является хирургическое вмешательство - тонзиллэктомия. По мнению специалистов, лучше содержать свои органы в чистоте, чем удалять их при первой возможности. Для устранения гнойной ангины подходят даже методы народной медицины, но только после консультации врача.
Консервативные методы лечения включают в себя: местное воздействие и антибактериальную терапию.
Местная терапия предусматривает следующие назначения:
- Смазывание миндалин. Для этого используются специальные растворы (йодовый или люголевый), антибиотики местного назначения, противовоспалительные препараты. Это способствует уничтожению болезнетворной микрофлоры и снятию болевых ощущений.
- Полоскания и ингаляции. Механическое воздействие при полоскании способствует выведению инфекции и очищению гланд. Отвары из трав обладают противовоспалительным эффектом, а ингаляции с тубус кварцем убивают микробы.
- Местные препараты в виде таблеток или леденцов для горла (Фарингосепт, Лизобакт).
Антибактериальная терапия предполагает системное лечение с помощью антибиотиков. При остром тонзиллите врач может назначить препарат широкого спектра действия. Однако после сдачи анализа антибиотик подбирается в зависимости от штамма болезнетворной бактерии. Их прием необходимо соблюдать строго с рекомендациями врача.
Оперативный метод предполагает хирургическое вмешательство - удаление миндалин, что является точкой невозврата. Показаниями к такой операции являются гнойный детрит или повторение ангины более 4 раз за год.
Чтобы предотвратить появление острого тонзиллита, необходимо соблюдать профилактические меры против заболеваний горла.