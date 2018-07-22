Оснащение определяет уровень клиники и качество лечения. Наша компания реализует медицинское оборудование в Украине, и предлагаем широкий ассортимент товаров. За 22 года нашей деятельности мы выпустили тысячи моделей медицинской техники. Каталоги включают оборудование для лечения и реабилитации, инструменты и приспособления, специализированную мебель и коврики.

Широкий ассортимент

Организация производит медицинское оборудование, а также проводит эксклюзивные поставки техники от иностранных брендов, а медицинская техника Granum для клиник и врачей славится отличным качеством. У нас можно найти все, что потребуется для полноценной терапии:

Диагностическое оборудование

Ультразвуковые аппараты

Рентгеновские установки

Стоматологическое оснащение

Ортопедические кресла

Физиотерапевтические средства

Хирургически инструменты

Специальное освещение

Оснащение кабинетов реанимации

Стиральные машины

Стерилизацию и дезинфекцию

Для правильной диагностики важна точность данных, которые предоставляет оборудование, и мы гарантируем качество диагностической техники, реагентов, инструментов и материалов. У нас заказывают приборы иммуноферментного анализа, которые качественно и количественно определяют наличие вирусов. В каталогах можно найти оборудование для обнаружения макромолекул. Подобная техника повышает статус любой клиники, которая лечит инфекционные заболевания.

Благодаря нашим анализаторам уже во многих лабораториях определяют электролиты и газы в составе крови, а также так проводят комплексный анализ. Преимущество в том, что мы реализуем как стационарные, так и портативные приборы. Это касается и анализаторов мочи, определяющие присутствие и концентрацию белка, сахара, кетоновых тел, нитридов, красных кровяных телец, лейкоцитов и других компонентов.

Мы поставляем биохимические анализаторы от лучших производителей. Приборы позволяют находить концентрации липидов, ферментов, электролитов и субстратов. Если заказчик пожелает, то у нас можно разработать специальное оборудование с индивидуальными особенностями и функциями. Для дальних регионов возможна доставка почтой с гарантией сохранности и страховкой. В каталогах же содержится серийное оснащение для самых разных задач.

Преимущества заказа у нас

В последнее время большинство покупателей желают видеть у себя только компьютеризированное оснащение, взаимодействующее с полезными программами. При таком подходе вычислительные процессы проходят автоматически, и специалист на мониторе сразу видит выводы системы о проведенной работе. Наша компания заинтересована в том, чтоб предоставлять клиентам только самый актуальный товар.

Мы зарекомендовали себя перед нашими партнерами с самой лучшей стороны. Заказчики доверяют компании, так как знают, что на нас можно положиться. Организация предоставляет и тщательно соблюдает все гарантийные обязательства. В случае необходимости мы проводим ремонты оборудования. Каталоги регулярно пополняются последними новинками, менеджеры следят за последними открытиями и разработками, и доставляют актуальную продукцию.