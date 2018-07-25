→ Проблемы с потенцией: мнение фармацевтов

Можно только предположить, насколько дискомфортно чувствует себя мужчина при возникновении проблем с потенцией. А ведь с такими неполадками хотя бы раз в жизни сталкивается каждый второй. Если случай единичный, то все не так страшно. Совсем другое дело – постоянство эректильной дисфункции, перерастающей не только в физическое расстройство, но и психологическую проблему.

Как избежать проблем с эрекцией? – интерфакс поднимал этот вопрос, общавшись со специалистами фармацевтического профиля. Из диалога удалось почерпнуть много важной информации.

Причины снижения потенции

Традиционно считается, что потенция снижается у мужчины с возрастом, поскольку половая система после 55-60 лет несколько перестраивается. Но сегодня эректильная дисфункция существенно помолодела и нередко встречается даже в 25-30 лет. Причин возникновения такой неприятности может быть несколько:

- вредные привычки, особенно курение, негативно влияющее на состояние сосудов;

- стрессы, психологические проблемы;

- неправильное питание;

- плохая экология – в первую очередь в городах-мегаполисах.

Нельзя забывать о том, что к импотенции приводят и заболевания, но не обязательно связанные с половой системой. Часто эректильная дисфункция возникает при гормональных нарушениях, проблемах с эндокринной системой (например, при ожирении), неизлеченных венерических заболеваниях, воспалительных процессах простаты, мочевого пузыря, уретры.

Что же делать

Вернуть потенцию можно и даже нужно. При серьезных заболеваниях сначала стоит обратиться к врачу. Если же их нет, то бороться с эректильной дисфункцией легко самостоятельно, ведь для этого существуют специальные препараты. Один из них – Сиалис, особенность которого в наиболее продолжительном эффекте – до 36 часов. Кстати, если обратить свое внимание именно на дженерик Сиалис, то борьба с импотенцией станет не только простой, но и доступной по цене. Дженерики – это такие же по составу препараты, как и оригинальные. Но поскольку для их производства используется уже готовая формула, а не выполняется разработка, себестоимость и соответственно конечная цена остается очень демократичной.

Сиалис работает просто – путем длинного механизма действия способствует наполнению кровью мужского полового члена, что необходимо для полноценной эрекции. В его составе нет гормонов, поэтому зависимость при приеме не возникает. Лечение эректильной дисфункции таким препаратом – одно удовольствие.