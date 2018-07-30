→ Что делать при запое - выход за трое суток

Запой – это высшая степень проявления зависимости от алкоголя. Пациент уже не может остановить процесс, напиток с этиловым спиртом становится уже не средством получения удовольствия, а просто необходимостью. По крайней мере так себя ощущает зависимый человек.

Механизм запоя

При частом употреблении алкоголя продукты его обмена встраиваются в обменные процессы, происходит привыкание организма к таким условиям. Эти же продукты распада накапливаются в теле и влияют на метаболизм. Складывается особое равновесие, при котором вывод этилового спирта провоцирует ухудшение состояние человека. Таким образом, чем ближе он будет к условной норме химического состава крови, тем сильнее его тянет выпить еще, чтоб облегчить ужасное состояние.

Помимо сказанного имеет место и другой эффект. При снижении процента алкоголя в крови состояние ухудшается, но при его употреблении приходит не только желаемое облегчение, но и возврат пьяной эйфории. То есть выпивший человек не может сознательно снижать дозу, уменьшая градус, и выходить из запоя. Он просто постоянно либо в депрессии, либо откровенно пьян и не способен на принятие адекватных волевых решений.

Выход из запоя

Важна обстановка, наиболее желательна изоляция. В большинстве случаев, это, к сожалению, невозможно, и от поведения алкоголика порой страдает его семья. И первая ошибка, которую допускают близкие, это идти на поводу у зависимого человека. Нельзя покупать ему то, что он просит, или давать деньги. Волевые усилия у человека в запое значительно снижены, любые аргументы проходят через призму зависимости, требующей еще эйфории и побега от ломки. Потому он будет пить до тех пор, пока есть что пить.

Очень сложно, или практически невозможно что-то сделать, если у пьяного есть собственный финансовый резерв, не зависящий от визитов на работу. В этом случае остановить пьющего невозможно без перекрытия для него доступа к алкоголю. А лучше всего обратится за профессиональной медицинской помощью. Клиники, предоставляющие данную услугу, можно с легкостью найти в интернете - например, вывод из запоя от "МедПомощь".

Основной же механизм сводится к снижению дозы. То есть после сильного запоя предыдущего дня человеку очень плохо, его мучают головные боли, тошнота и депрессии. Настроение не сниженное, а просто ужасное. Если в предыдущий день он выпил до 800-900 мл водки обычной концентрации, то на следующий день для выхода из запоя ему понадобится максимум 500 мл. Но часто у запойно пьющего не получается демонстрировать силу воли, и процесс снижения концентрации алкоголя приводит к очередному напиванию. В данном случае может только помочь капельница при алкогольной интоксикации на дому, а также наблюдение врача.

Важная деталь, пить необходимо только из рюмки до 35 г. Благодаря такой посуде одноразовые дозы получаются маленькими, и процесс затягивается. Это психологический эффект. Еще один хитрый прием, который люди использовали с давних времен, это подмешивание воды в водку. Каждый день концентрацию следовало снижать все больше и больше. К этому способу прибегали близкие, когда это приходилось делать тайком от пьющего. Правда, наука не стоит на месте и есть специальные лекарственные препараты, например вшивание "Эспераль" от алкоголизма, но в данном случае больной сам должен согласится на эту процедуру.

При самостоятельном выходе из запоя каждую следующую рюмку можно пить только через час. Обязательно должна быть небольшая закуска: бутерброд, нежирный бульон, яблоко или помидор. Много есть не стоит, это не облегчит самочувствия. Следующие два дня пить уже нельзя, они даются для выхода из запоя и отдыха от токсинов. В эти последние сутки можно принимать таблетки, облегчающие состояние.