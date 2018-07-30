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→ Лечение наркозависимости в Днепропетровске

Наркозависимость - это болезнь

Несколько десятилетий назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала наркоманию болезнью и внесла её в международный классификатор МКБ-10 как «синдром зависимости» в раздел «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».

Классификация наркотической зависимости

Данный раздел включает в себя помимо синдрома зависимости, ещё ряд других синдромов описывающих нарушения психики и физиологии человека как последствия длительного употребления психоактивных веществ. В эти синдромы входят:

  • острая интоксикация;
  • синдром зависимости;
  • синдром отмены;
  • синдром отмены с делирием;
  • психотическое расстройство;
  • амнестический синдром;
  • резидуальное состояние;
  • психотическое расстройство с оставленным дебютом;
  • другие психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ;
  • психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления психоактивных веществ неуточненное.

Так же при классификации диагноза учитывают предпочитаемое вещество употребляемого, срок непрерывного употребления, возникшие физиологические нарушения и сопутствующие хронические приобретённые заболевания, такие как гепатит, ВИЧ, тромбофлебит и другие.

Лечение наркомании

Рекомендуемое лечение наркомании в Днепропетровске на сегодня это сложный комплекс мер, направленных на восстановление физического состояния пациентов, их психологического состояния, а так же снижение вреда от последствий имеющихся нарушений и приобретённых заболеваний. Это достаточно сложный и разнообразный в каждом индивидуальном случае терапевтический комплекс, но в нём можно выделить следующие общие этапы:

  • первичное глубокое обследование для составления детального охватывающего анамнеза;
  • назначение первоначального «горячего» лечения;
  • стационарная детоксикация и терапия острых нарушений;
  • психологическая помощь и психотерапевтическая коррекция(может состоять из нескольких этапов и быть продолжительной по времени);
  • формирование нового образа мышления и мировоззрения в группах терапевтических сообществ таких как Анонимные Наркоманы и Анонимные Алкоголики;
  • психологическая коррекция родных и близких зависимого(работа с созависимостью);
  • окончательная социальная адаптация, ресоциализация;
  • поддерживающая психотерапия направленная на профилактику срыва.

На сегодня стандартные медицинские учреждения в Украине не предоставляют весь необходимый перечень услуг, но имеется уже достаточно большое количество реабилитационных центров, охватывающих весь процесс лечение наркозависимого и возвращения его в повседневную полноценную жизнь

 

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Автор: admin, 30 июля 2018

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