→ Лечение наркозависимости в Днепропетровске

Наркозависимость - это болезнь

Несколько десятилетий назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала наркоманию болезнью и внесла её в международный классификатор МКБ-10 как «синдром зависимости» в раздел «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».

Классификация наркотической зависимости

Данный раздел включает в себя помимо синдрома зависимости, ещё ряд других синдромов описывающих нарушения психики и физиологии человека как последствия длительного употребления психоактивных веществ. В эти синдромы входят:

острая интоксикация;

синдром зависимости;

синдром отмены;

синдром отмены с делирием;

психотическое расстройство;

амнестический синдром;

резидуальное состояние;

психотическое расстройство с оставленным дебютом;

другие психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ;

психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления психоактивных веществ неуточненное.

Так же при классификации диагноза учитывают предпочитаемое вещество употребляемого, срок непрерывного употребления, возникшие физиологические нарушения и сопутствующие хронические приобретённые заболевания, такие как гепатит, ВИЧ, тромбофлебит и другие.

Лечение наркомании

Рекомендуемое лечение наркомании в Днепропетровске на сегодня это сложный комплекс мер, направленных на восстановление физического состояния пациентов, их психологического состояния, а так же снижение вреда от последствий имеющихся нарушений и приобретённых заболеваний. Это достаточно сложный и разнообразный в каждом индивидуальном случае терапевтический комплекс, но в нём можно выделить следующие общие этапы:

первичное глубокое обследование для составления детального охватывающего анамнеза;

назначение первоначального «горячего» лечения;

стационарная детоксикация и терапия острых нарушений;

психологическая помощь и психотерапевтическая коррекция(может состоять из нескольких этапов и быть продолжительной по времени);

формирование нового образа мышления и мировоззрения в группах терапевтических сообществ таких как Анонимные Наркоманы и Анонимные Алкоголики;

психологическая коррекция родных и близких зависимого(работа с созависимостью);

окончательная социальная адаптация, ресоциализация;

поддерживающая психотерапия направленная на профилактику срыва.

На сегодня стандартные медицинские учреждения в Украине не предоставляют весь необходимый перечень услуг, но имеется уже достаточно большое количество реабилитационных центров, охватывающих весь процесс лечение наркозависимого и возвращения его в повседневную полноценную жизнь