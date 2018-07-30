→ Лечение наркозависимости в Днепропетровске

Наркозависимость - это болезнь
Несколько десятилетий назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала наркоманию болезнью и внесла её в международный классификатор МКБ-10 как «синдром зависимости» в раздел «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».
Классификация наркотической зависимости
Данный раздел включает в себя помимо синдрома зависимости, ещё ряд других синдромов описывающих нарушения психики и физиологии человека как последствия длительного употребления психоактивных веществ. В эти синдромы входят:
- острая интоксикация;
- синдром зависимости;
- синдром отмены;
- синдром отмены с делирием;
- психотическое расстройство;
- амнестический синдром;
- резидуальное состояние;
- психотическое расстройство с оставленным дебютом;
- другие психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ;
- психическое и поведенческое расстройство вследствие употребления психоактивных веществ неуточненное.
Так же при классификации диагноза учитывают предпочитаемое вещество употребляемого, срок непрерывного употребления, возникшие физиологические нарушения и сопутствующие хронические приобретённые заболевания, такие как гепатит, ВИЧ, тромбофлебит и другие.
Лечение наркомании
Рекомендуемое лечение наркомании в Днепропетровске на сегодня это сложный комплекс мер, направленных на восстановление физического состояния пациентов, их психологического состояния, а так же снижение вреда от последствий имеющихся нарушений и приобретённых заболеваний. Это достаточно сложный и разнообразный в каждом индивидуальном случае терапевтический комплекс, но в нём можно выделить следующие общие этапы:
- первичное глубокое обследование для составления детального охватывающего анамнеза;
- назначение первоначального «горячего» лечения;
- стационарная детоксикация и терапия острых нарушений;
- психологическая помощь и психотерапевтическая коррекция(может состоять из нескольких этапов и быть продолжительной по времени);
- формирование нового образа мышления и мировоззрения в группах терапевтических сообществ таких как Анонимные Наркоманы и Анонимные Алкоголики;
- психологическая коррекция родных и близких зависимого(работа с созависимостью);
- окончательная социальная адаптация, ресоциализация;
- поддерживающая психотерапия направленная на профилактику срыва.
На сегодня стандартные медицинские учреждения в Украине не предоставляют весь необходимый перечень услуг, но имеется уже достаточно большое количество реабилитационных центров, охватывающих весь процесс лечение наркозависимого и возвращения его в повседневную полноценную жизнь