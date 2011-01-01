→ Как выбрать и где пройти тест ДНК в Запорожье?

ДНК-тест на установление отцовства или материнства запрашивается в случае юридической необходимости. Тест проводится по согласию обоих сторон. Выполнить процедуру можно через государственное Бюро судебно-медицинской экспертизы или в частном секторе. На территории г. Запорожья провести анализ можно через клинику Медикал Геномикс Украина. Выбор места проведения зависит от пожеланий сторон и финансовых возможностей.
Порядок процедуры
Провести процедуру ДНК признания отцовства можно подав заявление через суд. Вопрос установления отцовства/материнства регулируется Семейным кодексом. В частности законом «О Судебной экспертизе» (ч.2 ст.128).
Суд назначает ДНК-экспертизу, которую ответчик обязан пройти в любой генетической лаборатории. Если лицо уклоняется от сдачи материала, оно попадает под уголовную ответственность (ст. 382 УК).
СПРАВКА: на 2018 год штраф за уклонение от сдачи биологического материала назначается в размере 500-1000 грн. При повторном отказе стороны сдать тест суд имеет право принять решение в пользу признания отцовства/материнства по любым имеющимся сведеньям.
Кем запрашивается?
ДНК тест может быть запрошен:
- одним из родителей;
- ребенком в случае достижения совершеннолетия;
- опекунами;
- приемными родителями;
- лицами, судебно назначенными нести ответственность за ребенка;
- судом в случае поиска биологических родителей.
Кто оплачивает тест?
Первоначально оплату анализов вносит истец. В случае выигранного суда, стоимость теста и издержки по процессу оплачивает проигравшая сторона. Если процедура проводилась в досудебном порядке или обе стороны подавали иск одновременно, расходы делят поровну. В остальных случаях ДНК-тест оплачивается инициатором.
Государственные учреждения
Через государственные учреждения ДНК-тест проводится в Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Полномочные органы в г. Запорожье:
Областной клинический наркологический диспансер
Адрес: ул. Седова, д. 31
Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00
Дни приема: Пн.-Пт.
Главный врач: Столяренко Андрей Николаевич
Областное бюро судебно-медицинской экспертизы
Адрес: ул. Гоголя, д. 149
Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00
Дни приема: Пн.-Пт.
Областное бюро судебно-медицинской экспертизы
Адрес: ул Волшебная, д. 30
Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00
Дни приема: Пн.-Пт.
Главный врач: Ксензов Евгений Александрович
Запись на посещение проводится по телефону и при личном посещение центров.
Плюсы и минусы обращения
Плюсом обращения в государственные центры является относительно небольшая стоимость проведения процедуры. По данным на 2018 год экспертиза стоит от 1500 до 5000 грн. Недостатком является время ожидания ответа. Процедура может продлиться 20-30 дней. Материал собирается по месту посещения, там же проходит первичная обработка. Затем анализы отправляются в Киев или Одессу. Там находится основной центр исследований и обработки данных.
Частный сектор
В частном секторе процедура проводится на базе клиник:
- Медикал Геномикс Украина (Киев, Запорожье);
- центр «ДНК Эксперт»(Одесса, Львов, Запорожье).
- МГЦ «МамаПапа» (Киев);
- EasyDNA (Киев);
- Лаборатория «Синево»;
- ДНК-консалт (Днепропетровск);
Из перечисленных клиник только Медикал Геномикс Украина и центр «ДНК Эксперт» проводят анализ на базе филиалов. Остальные отправляют материал в центральные отделения. Что требует ожидания до 20 дней.
Клиника Медикал Геномикс Украина выдает заключение через 7-9 дней. В случае особой срочности данные обрабатываются за 4-5 дней.
Цена услуг
В среднем стоимость анализа в частном секторе на 2018 год составляет 4 500-11 300 грн. В клинике Медикал Геномикс Украина цена процедуры находится в рамках 2 700–6 400 грн. Подробности оплаты и условий приема можно прочесть на https://dnk-test.com.ua/v-ukraine/analiz-dnk-test-na-otcovstvo-v-zaporozhje-berdyanske-melitopole-zaporozhskaja-oblast.html.