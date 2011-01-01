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→ Как выбрать и где пройти тест ДНК в Запорожье?

ДНК-тест на установление отцовства или материнства запрашивается в случае юридической необходимости. Тест проводится по согласию обоих сторон. Выполнить процедуру можно через государственное Бюро судебно-медицинской экспертизы или в частном секторе. На территории г. Запорожья провести анализ можно через клинику Медикал Геномикс Украина. Выбор места проведения зависит от пожеланий сторон и финансовых возможностей.

Порядок процедуры

Провести процедуру ДНК признания отцовства можно подав заявление через суд. Вопрос установления отцовства/материнства регулируется Семейным кодексом. В частности законом «О Судебной экспертизе» (ч.2 ст.128).

Суд назначает ДНК-экспертизу, которую ответчик обязан пройти в любой генетической лаборатории. Если лицо уклоняется от сдачи материала, оно попадает под уголовную ответственность (ст. 382 УК).

СПРАВКА: на 2018 год штраф за уклонение от сдачи биологического материала назначается в размере 500-1000 грн. При повторном отказе стороны сдать тест суд имеет право принять решение в пользу признания отцовства/материнства по любым имеющимся сведеньям.

Кем запрашивается?

ДНК тест может быть запрошен:

  • одним из родителей;
  • ребенком в случае достижения совершеннолетия;
  • опекунами;
  • приемными родителями;
  • лицами, судебно назначенными нести ответственность за ребенка;
  • судом в случае поиска биологических родителей.

Кто оплачивает тест?

Первоначально оплату анализов вносит истец. В случае выигранного суда, стоимость теста и издержки по процессу оплачивает проигравшая сторона. Если процедура проводилась в досудебном порядке или обе стороны подавали иск одновременно, расходы делят поровну. В остальных случаях ДНК-тест оплачивается инициатором.

Государственные учреждения

Через государственные учреждения ДНК-тест проводится в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Полномочные органы в г. Запорожье:

Областной клинический наркологический диспансер

Адрес: ул. Седова, д. 31

Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00

Дни приема: Пн.-Пт.

Главный врач: Столяренко Андрей Николаевич

 

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Адрес: ул. Гоголя, д. 149

Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00

Дни приема: Пн.-Пт.

 

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Адрес: ул Волшебная, д. 30

Часы приема: 08:00-13:00, 14:00-16:00

Дни приема: Пн.-Пт.

Главный врач: Ксензов Евгений Александрович

Запись на посещение проводится по телефону и при личном посещение центров.

Плюсы и минусы обращения

Плюсом обращения в государственные центры является относительно небольшая стоимость проведения процедуры. По данным на 2018 год экспертиза стоит от 1500 до 5000 грн. Недостатком является время ожидания ответа. Процедура может продлиться 20-30 дней. Материал собирается по месту посещения, там же проходит первичная обработка. Затем анализы отправляются в Киев или Одессу. Там находится основной центр исследований и обработки данных.

Частный сектор

В частном секторе процедура проводится на базе клиник:

  • Медикал Геномикс Украина (Киев, Запорожье);
  • центр «ДНК Эксперт»(Одесса, Львов, Запорожье).
  • МГЦ «МамаПапа» (Киев);
  • EasyDNA (Киев);
  • Лаборатория «Синево»;
  • ДНК-консалт (Днепропетровск);

Из перечисленных клиник только Медикал Геномикс Украина и центр «ДНК Эксперт» проводят анализ на базе филиалов. Остальные отправляют материал в центральные отделения. Что требует ожидания до 20 дней.

Клиника Медикал Геномикс Украина выдает заключение через 7-9 дней. В случае особой срочности данные обрабатываются за 4-5 дней.

Цена услуг

В среднем стоимость анализа в частном секторе на 2018 год составляет 4 500-11 300 грн. В клинике Медикал Геномикс Украина цена процедуры находится в рамках 2 700–6 400 грн. Подробности оплаты и условий приема можно прочесть на https://dnk-test.com.ua/v-ukraine/analiz-dnk-test-na-otcovstvo-v-zaporozhje-berdyanske-melitopole-zaporozhskaja-oblast.html.

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Автор: admin, Сегодня, 17:26

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