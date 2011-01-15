Всем известно, как трудно лечить детей, если предстоят болезненные процедуры. Все малыши боятся укола, и взрослые при посещении клиники в первую очередь обеспокоены, как врач сможет справиться с проблемой не испугав ребенка.

Методы обезболивания

По статистике лишь 0,1% никогда не испытывали острой зубной боли. Потому лечение зубов без боли, это крайне актуальное направление. Существует несколько методов, позволяющих снизить чувствительность:

Поверхностное обезболивание называют аппликационной анестезией. Ее применяют в случаях, когда нет необходимости вскрывать зуб. Также такая смазка поможет сделать укол более незаметным, так как шприц проникает в мягкие ткани;

Инфильтрационная анестезия – целю наконечника иглы является надкостница или кость. Это мощный вид обезболивания, который применяется при проникновении сверла к нерву или при ампутации зуба;

Проводниковая анестезия – с помощью химических веществ блокируется не локально одна зона, а огромный участок, например вся челюсть и соседние мягкие ткани. Чувствительность возвращается лишь через несколько часов;

Общая анестезия используется лишь в самых сложных случаях. Вещество вводится внутривенно, и вызывает беспробудный сон. Такая блокировка создания и нервных импульсов необходима при операциях на челюсть.

Санация полости рта необходима для общего оздоровления слизистой оболочки, и как следствие терапия влияет и на состояние зубов. Этот ряд мероприятий может применяться профилактически, а также для дезинфекции десен в случае возникновения в них трещин. Затем врач нейтрализует чувствительность локально, с помощью мази, содержащей легкий анестетик. Ребенка не пугает эта процедура, так как детская мазь розоватого цвета не вызывает беспокойства. Затем следует укол в надкостницу для блокировки нерва. Лишь после этого можно проводить процесс лечения, с вскрытием зубу и удалением нерва.

Лечение лазером, это новое направление, которое работает с точечным сильным нагреванием тканей. Так лечат кариес на начальных этапах. Мощность излучения используют пониженную, потому использование анестетиков считается нецелесообразным. Пучок света так обрабатывает места повреждений, что уничтожает все болезнетворные бактерии в местах черных и ржавых пятен.

Инфильтрация применяется в качестве наиболее простого, эффективного и безболезненного метода лечения кариеса на начальных стадиях. Это абсолютно не больно, и занимает несколько минут. На поврежденный зуб наносится лечебный гель. Есть один нюанс этой технологии, о котором стоит знать родителям. Вещество разрушает эмаль, потому его целесообразно использовать при лечении молочных зубов.

Среди новейших методов в клиниках уже предлагают лечение озоном. Это немецкая технология, которая допустима для лечения и детей, и взрослых. Подаваемое через канал вещество уничтожает только бактерии, но не эмаль, и не вредит живым тканям. Сегодня этот метод лечения можно назвать наиболее актуальным, но его недостатком является высокая стоимость.