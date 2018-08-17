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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Соберем детскую площадку своими руками? Инструкция!

Идею яркой и красивой детской площадки можно найти в Интернете. Но вот инструкция по ее сбору редко когда прилагается к красивым картинкам. Для таких случаев мы предлагаем универсальный вариант - купить детский игровой комплекс для малышей в возрасте от 1 до 10 лет. Ниже в статье будет описана инструкция того, как собрать собственноручно подобную конструкцию.

Детские игровые площадки

Требования

На стадии планирования следует учесть все нюансы и детали. Во-первых, выделите свободное место под размещение комплекса. Обычно достаточно 10-20 квадратных метров. Но сама конструкция должна располагаться в нескольких метрах от ограждения и ближайших сооружений.

В базовую площадку входит:

  • Качели;

  • Горка для спуска;

  • Лестница;

  • Башня.

Рядом же можно установить песочницу с речным песком. При выборе материала учитывайте эксплуатационные характеристики. Универсальный вариант – древесина. Перед монтажом ее нужно обработать антисептиком. Для соединения следует брать резьбовые болты и заглушки под них. В последствие монтажа обратите внимание на острые угли и потенциальные опасные зоны. Они должны быть закрыты мягкими элементами или заглушками.

Несколько требований по базовой технике безопасности:

  • Напольное покрытие для детских, игровых зон – прорезиненные маты, газон, песок (не асфальт или открытый грунт);

  • В пределах двух метров с каждой стороны не должно быть кустарников, деревьев, каких-либо конструкций или сооружений;

  • Закладные детали должны быть утоплены в грунт на глубину от 50 сантиметров с закреплением (никогда не ставьте конструкции на грунт без углубления);

  • Для малышей максимальная высота конструкции – 1,7 метра, а для старших детей (в возрасте до 10 лет) максимальная высота – 3,5 метра.

Пошаговая инструкция

  1. Выбор проекта.

  2. Замеры и покупка материала.

  3. Обработка материала (будь-то металл или древесина).

  4. Формирование лунок для закрепления основания.

  5. Сбор конструкции.

  6. Работы по декоративному украшению.

Эта последовательность подходит для детских площадок из металла и дерева.

В качестве альтернативы предлагаем купить детский игровой комплекс от производителя. В некоторых случаях себестоимость самостоятельно сборки будет соответствовать заводской конструкции. Даже незначительная переплата – это цена безопасности, тщательной обработки материала и уникальных конструкторских решений для ваших детей.

По материалам сайта cityparking.ua.

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Автор: admin, 17 августа 2018

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