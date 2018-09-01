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→ Аппараты УЗД - незаменимые помощники врача

УЗД, или ультразвуковая диагностика, позволяет неинвазивно исследовать полости человеческого организма с целью определения состояния здоровья внутренних органов. Методика основывается на пьезоэлектрическом эффекте. Было замечено, что некоторые химические соединения под воздействием ультразвуковых волн деформируются и отражают электрические заряды противоположного знака. Каждая современная клиника нуждается в таком оборудовании, и качественную технику иногда доступно приобрести через интернет-ресурсы, например на https://rh.ua/ru/uzi-apparati/ или на других сайтах.

Особенности работы ультразвуковых волн

В зависимости от упругости и плотности среды разные объекты отражают ультразвук в переменном токе по-разному. Любая ткань организма обладает акустическим сопротивлением, то есть не дает звуковой волне прозрачно проходить сквозь себя, а частично искажает сигнал и отражает его. На границе двух сред, например в точке соприкосновения оболочек двух органов, волна изменяется.

Одна часть ультразвука продолжает свой путь вглубь организма, а вторая отражается и возвращается. Какое количество энергии отразится от оболочки органа (например почки) зависит от плотности и упругости его поверхности. Чем более отличаются эти и другие параметры от среды, с которой орган соприкасается, тем мощнее будет отражение.

Виды аппаратов УЗИ

Оборудование для ультразвукового исследования очень отличается в зависимости от его назначения, от модели производителя и от года выпуска. Еще пару десятилетий назад роженицы получали размытый черно-белый снимок, где только специалист мог что-то разобрать. Сегодня же малыш не только отчетливо виден на экране, но может быть показан даже в цвете. Его возраст с момента зачатия определяется с точностью до суток. Сфера применения УЗИ очень широка:

  • Акушерство и гинекология
  • Урология (мочевой пузырь, почки, мочевыводящие протоки)
  • Исследование желудка и поджелудочной железы
  • Желчный пузырь и желчные протоки, камни в печени
  • Кардиология, сосудистая хирургия
  • Исследования щитовидной железы

Как видно, исследование очень распространено. Оно не причиняет вреда организму, не вызывает аллергий. В редких случаях внутрь вводят раствор с радиоактивными изотопами, чтоб определить проходимость труб. Но в большинстве случаев и этого не требуется. Безопасность и простота делает его незаменимым методом, который в отличие от рентгена способен подробно показать мягкие ткани.

Ультразвуковые сканеры можно разделить на стационарные и переносные. Первые обладают более высокими возможностями для получения подробного отчета, но вторые можно использовать в полевых условиях. Существует вероятность, что ими будут оборудовать машины скорой помощи для особых случаев (срочные роды, боевые действия). В последнее время уже выпускают мобильные приборы, работающие от смартфона или планшета. Они отличаются по программам измерений (например кардиология, гинекология), по режимам работы и диапазонам частот, а также по дополнительным опциям. От последних зависит степень визуализации исследуемого органа на экране.

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Автор: admin, 1 сентября 2018

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