→ Наборы с флягой для алкоголя: новый взгляд на привычную вещь

Фляги для алкогольных напитков принято считать неотъемлемым атрибутом истинного джентльмена. Никто не говорит о том, что стильный мужчина должен то и дело прикладываться к спиртному. Однако в нужный момент удивить окружающих наличием эффектного аксессуара современный денди просто обязан.

Получается, что стильная фляжка – незаменимый аксессуар современного мужчины. Так что если хочется порадовать близкого человека, коллегу или друга необычным и практичным подарком, лучше всего остановить свой выбор на оригинальных фляжках от известных производителей: darunok.ua/catalog/podarochnye_flyagi_i_nabory.

Разнообразие форм и объема

Чаще всего выпускаются фляжки, которые идеально помещаются в нагрудный карман мужской рубашки или потайное отделение пиджака. Кроме того, для классических моделей характерна слегка выгнутая форма и закругленные углы. Такие особенности фляга для алкоголя приобрела вследствие «эволюции»: необходима была форма корпуса, которая хорошо «сядет» в нагрудный карман.

Однако на радость оригиналам в специализированных интернет-магазинах довольно просто найти емкости для спиртных напитков необычной формы. Так, довольно интересно смотрятся модели в виде цилиндра. Причем основную роль играет именно нестандартный внешний вид. Поэтому какие-либо украшения такой фляги будут лишними. Исключение составляет лишь подарочный футляр. В подобном обрамлении цилиндрическая фляжка будет выглядеть особенно эффектно.

Как дань стилю милитари на специализированных порталах представлены фляги овальной формы. Обычно они тоже не отличаются излишними украшениями. Но в таких вариантах главное – простота и лаконичность.

Что касается объема, то чаще всего на рынке можно найти емкости, рассчитанные на 10 или 18 жидких унций, что соответствует 295 и 532 мл. Выбирать подходящий вариант стоит, исходя из здравых соображений. В качестве стильного аксессуара больше подойдет маленькая емкость, а для походов и поездок идеальной станет объемная фляжка.

Набор с флягой: отличная идея необычного подарка

Поскольку фляжка довольно часто выбирается в качестве презента для мужчин, производители выпускают специальные подарочные наборы. Они имеют ряд преимуществ перед простой флягой:

оригинальную подарочную упаковку;

презентабельный внешний вид;

дополнительные предметы, которые могут быть весьма полезными.

Комплектуются наборы по разным принципам. Чаще всего в подарочном футляре производители оставляют место для металлических рюмок или складных стаканчиков. Наиболее интересно выглядят модели, снабженные специальными чехлами на ремне. Такие варианты подойдут для подарков тем, кто любит активный отдых на природе.

Кроме того, в комплекты часто входит специальная воронка, без которой довольно сложно налить алкоголь во флягу. А еще частью оригинального набора может стать:

перочинный ножик;

сувенирная ручка;

стильная зажигалка;

необычный брелок;

ложка и вилка.

Если говорить о цене вопроса, наборы стоят не намного дороже одиночных экземпляров. Здесь все зависит от комплектации. Однако футляр с фляжкой и несколькими дополнительными аксессуарами смотрится намного эффектнее и престижнее, чем простая емкость. Поэтому, если нужен хороший подарок для руководителя, коллеги, мужа или брата, набор с флягой и рюмками – оптимальный вариант.