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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Лечение наркомании в Одессе по методу Довженко

Лечение наркомании в Одессе по методу Довженко помогает многим людям вернуть утраченное здоровье и вернуться к нормальной жизни. Методика успешно используется уже более 30 лет, и является официально признанной в медицине. Ее предпочитают тогда, когда химические методы оказались не эффективны или по каким-то причинам противопоказаны.

Особенности лечения по технологии Довженко

Существует немало предрассудков на тему гипнотерапии. Но наркотическая зависимость, это слишком серьезный недуг, который трудно поддается лечению через мотивацию или прием химических препаратов. Это толкает пациентов и их родных снова и снова искать эффективные выходы, и одним из них является метод Довженко. Он используется уже много лет, и за это время зарекомендовал себя достаточно эффективно.

Условно помощь можно разделить на две составляющие:

  • Гипноз и процесс кодирования
  • Психологическая консультация

По статистике эта лечебная технология помогает хотя бы на время в 93% случаев. При этом применяется так называемый поверхностный гипноз. Пациент в течение сеанса остается в полном сознании, и по желанию даже может выйти из него.

Принципы метода Довженко

Как известно, у каждого человека есть условные и безусловные рефлексы. Жажда жизни и желание выжить является безусловным, то есть не требующим объяснения и причин. Таким образом, психически здоровый человек всегда стремится к выживанию. У наркоманов подавлено именно чувство самосохранения.

Стимулирование инстинкта выживания наиболее эффективно проходит на фоне гипноза, который обращается к бессознательному. Если же устранить эту часть, и обращаться только к осознанным чувствам и мыслям, то большинство из них остаются лишь в памяти, но не становятся убеждением.

Гипнотерапевт напрямую обращается к подсознанию, и записывает кодировку, направленную на стимулирование важнейшего безусловного рефлекса организма. В процессе сеанса специалист вводит пациента в поверхностный гипноз, в котором тот все помнит и осознает. На больного идет воздействие через слова, позитивные ассоциации, через призыв отказаться от зависимости в пользу хороших и ценных аспектов жизни.

Этапы процедуры

  • Консультация – пациент объясняет врачу суть проблемы и причины, по которым он решился на лечение;
  • Гипнотический транс – больного вводят в особое состояние, где ему будет указан период, за который он должен отказаться от зависимости;
  • Третий этап состоит из внушения – доктор через слова вводит позитивные установки, которые будут записаны в подсознании.

Принципиально важно, чтоб у зависимого человека было осознанное желание лечиться и причины, толкающие его на это. В противном случае методика не эффективна. Так бывает, что лечить больного пытаются его родственники, но врачи отказываются от таких пациентов, так как в терапии нужны волевые установки и собственные усилия пациента. Также в терапии отказывают людям старше 75 лет, так как в их мозге к этому времени уже, как правило, проходят особые возрастные процессы, и лечение может не дать ожидаемого эффекта.

Источник: http://medvisnik.com.ua/

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Автор: admin, 2 сентября 2018

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