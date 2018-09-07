Безметалловая керамика - виды, преимущества
Существует совершенно новый вид протезирования зубов, который позволяет сделать зубы по-естественному красивыми и крепкими. Необычны такие изделия тем, что изготовлены из очень крепких материалов, выполненных из керамики. При этом не используются жесткие каркасы из металлов.
Безметалловая керамика стоит не так уж и дешево, поэтому далеко не каждый решается позволить ее себе. Но, стоит отметить, что она очень качественна и долговечна.
Из данного материала создают накладки, керамические вкладки, безметалловые коронки и даже виниры. Все изделия из безметалловой керамики имеют исключительно хорошие отзывы. Зачастую это связано с тем фактом, что ее использование делает зубы максимально естественными. Помимо прекрасного внешнего вида зубов, подобные изделия крайне долговечны.
Безметалловая керамика. Виды и ее преимущества
К преимуществам можно отнести:
- совершенно безвредный состав;
- растворяемость изделий сведена к минимуму;
- поверхность изделий максимально гладкая;
- налет практически не задерживается на поверхности изделий;
- биоинертность абсолютно ко всему, что находится в ротовой полости;
- большая сопротивляемость действию кислоты;
- стоимость подобного вида материалов окупается их долговечностью;
- теплоизоляционные свойства - это позволяет употреблять пищу как горячую, так и холодную без каких либо неприятных ощущений.
Показания к использованию безметалловой керамики:
- Эстетические реставрации резцов и клыков, которые входят в область улыбки;
- Если передние зубы деформированы или потемнели, то им показаны виниры из керамики;
- Аллергические реакции на входящий в состав металлического каркаса металл.
- Вкладки из керамики - прекрасная альтернатива для композитных реставраций. Дело в том, что со временем они не меняют своего цвета и не истираются.
- Если необходимо заменить пломбы небольшого размера в области жевательных зубов, могут быть применены безметалловые реставрации, например, безметалловые коронки.
- В случае реставрации на жевательных зубах - накладки цельнокерамические.
Виды безметалловой керамики.
- вкладки, сделанные из керамики;
- зубные коронки, выполненные из керамики;
- виниры керамические;
- виниры из циркония, вкладки или коронки;
- облицованные керамическим материалом коронки, закрепленные на циркониевый каркас.
Как уже говорилось выше, подобный вид материала для реставрации зубов имеет исключительно восторженные и позитивные отзывы. Люди, которые остановили свой выбор на таком виде протезов, отмечают чудесный внешний вид изделий, а также на то, что нет никакого дискомфорта, связанного с приемом пищи. Но и цены подобный вид лечения зубов далеко не дешевые, однако, если подойти к лечению зубов с умом, то можно понять, что качество по итогу перекроет все расходы.
Безметалловые коронки не требуют какого-то специфического ухода. Достаточно соблюдать стандартную гигиену полости рта.
Прогресс не стоит на месте и теперь стоматологи могут творить самые настоящие чудеса посредством применения такого поистине долговечного и качественного материала как безметалловая керамика.