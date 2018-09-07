Безметалловая керамика - виды, преимущества

Существует совершенно новый вид протезирования зубов, который позволяет сделать зубы по-естественному красивыми и крепкими. Необычны такие изделия тем, что изготовлены из очень крепких материалов, выполненных из керамики. При этом не используются жесткие каркасы из металлов.

Безметалловая керамика стоит не так уж и дешево, поэтому далеко не каждый решается позволить ее себе. Но, стоит отметить, что она очень качественна и долговечна.

Из данного материала создают накладки, керамические вкладки, безметалловые коронки и даже виниры. Все изделия из безметалловой керамики имеют исключительно хорошие отзывы. Зачастую это связано с тем фактом, что ее использование делает зубы максимально естественными. Помимо прекрасного внешнего вида зубов, подобные изделия крайне долговечны.

Безметалловая керамика. Виды и ее преимущества

К преимуществам можно отнести:

совершенно безвредный состав;

растворяемость изделий сведена к минимуму;

поверхность изделий максимально гладкая;

налет практически не задерживается на поверхности изделий;

биоинертность абсолютно ко всему, что находится в ротовой полости;

большая сопротивляемость действию кислоты;

стоимость подобного вида материалов окупается их долговечностью;

теплоизоляционные свойства - это позволяет употреблять пищу как горячую, так и холодную без каких либо неприятных ощущений.

Показания к использованию безметалловой керамики:

Эстетические реставрации резцов и клыков, которые входят в область улыбки;

Если передние зубы деформированы или потемнели, то им показаны виниры из керамики;

Аллергические реакции на входящий в состав металлического каркаса металл.

Вкладки из керамики - прекрасная альтернатива для композитных реставраций. Дело в том, что со временем они не меняют своего цвета и не истираются.

Если необходимо заменить пломбы небольшого размера в области жевательных зубов, могут быть применены безметалловые реставрации, например, безметалловые коронки.

В случае реставрации на жевательных зубах - накладки цельнокерамические.

Виды безметалловой керамики.

вкладки, сделанные из керамики;

зубные коронки, выполненные из керамики;

виниры керамические;

виниры из циркония, вкладки или коронки;

облицованные керамическим материалом коронки, закрепленные на циркониевый каркас.

Как уже говорилось выше, подобный вид материала для реставрации зубов имеет исключительно восторженные и позитивные отзывы. Люди, которые остановили свой выбор на таком виде протезов, отмечают чудесный внешний вид изделий, а также на то, что нет никакого дискомфорта, связанного с приемом пищи. Но и цены подобный вид лечения зубов далеко не дешевые, однако, если подойти к лечению зубов с умом, то можно понять, что качество по итогу перекроет все расходы.

Безметалловые коронки не требуют какого-то специфического ухода. Достаточно соблюдать стандартную гигиену полости рта.

Прогресс не стоит на месте и теперь стоматологи могут творить самые настоящие чудеса посредством применения такого поистине долговечного и качественного материала как безметалловая керамика.