→ Необходимость МРТ в диагностике заболеваний позвоночника

Позвоночник это уникальный орган, способный выдержать в 18 раз большую нагрузку, чем бетонный столб такого же размера. Но несмотря на такую прочность заболевания позвоночника в той или иной форме врачи обнаруживают у 80% населения. Потому различные методы исследования очень востребованы. Сегодня для пациентов доступна не только рентгенография, но и МРТ.

МРТ или рентгенография – что назначит врач?

Рентгенография пришла в медицину раньше, а новейшими приборами МРТ обладают не все клиники, в большинстве это специализированные диагностические центры, к примеру http://mrt.com.ua/. Потому врач в первую очередь назначает рентген, позволяющий определить паравербальные ткани, величину деформаций, срастания кости, патологическую ротацию позвонков. Новейшие приборы позволяют получить десятикратное увеличение. Это хороший метод в роли базового обследования, однако он запрещен беременным женщинам и имеет много ограничений по частоте проведения.

Однако магнитно-резонансная томография отличается высокой информативностью и за редким исключением отсутствием противопоказаний. МРТ считается наиболее безвредным методом обследования. Наиболее современные приборы не требуют помещения пациента в специальные кабины. Для проведения процедуры существует лишь несколько противопоказаний, среди которых наличие кардиостимуляторов, магнитных имплантов, сосудистых клипс. Иными словами любое наличие инородных тел.

МРТ отличается высокой точностью и безвредностью, но и его цена высока. Она обычно в пять-шесть раз больше, чем за рентгеновское исследование из-за стоимости оборудования. Но зато специалист получает послойные снимки позвоночника. То есть процедура позволит четко определить структуры тканей, состояние позвоночных дисков, окружающий тканей и послойные карты позвонков.

Никакой специальной подготовки не требуется. Единственная подготовка – необходимо перед исследованием снять с себя все металлические предметы. Весь процесс занимает до получаса. Это конечно дольше, чем 4 минуты на рентген, зато результат превосходит в точности, и позволяет не только находить очаги болезни, но даже прогнозировать состояние на будущее.

Принцип действия

Работа системы основана на действии магнитного поля. Под действием излучения атомы водорода отражают электромагнитные импульсы. Сам элемент, водород, содержится во всех тканях тела, но в разных соединениях и формах. Потому его концентрация отличается в зависимости от структуры биологической среды.

В первую очередь реагируют жидкости, так как молекула воды содержит два атома водорода. При этом ионизация не происходит, как при рентгеновском облучении, именно это обстоятельство делает процедуру безопасной.

Томограф оснащен сверхчувствительными антеннами. Результаты лаборант видит на экране, и система сохраняет их в памяти. Их можно копировать на карту памяти на смартфоне и показывать другим специалистам. А придя в эту же клинику через год и более можно отследить динамику развития патологии или улучшений. Методика МРТ сегодня считается одной из наиболее прогрессивных и приносит точные результаты.