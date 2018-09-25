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→ Лучшие компрессионные чулки в интернет-магазине Kolgotoff

Лучшие компрессионные чулки в интернет-магазине Kolgotoff

компресионные колготки

Компрессионные колготки используются в профилактических и медицинских целях для восстановления кровообращения в нижних конечностях. Женщины носят их с целью исключить варикоз или избавится от него на начальной стадии. За счет свойства эластичности материала такие женские колготки стягивают кожу, поддерживая тонус вен. За счет этого вены стягиваются, скопления и узлы расправляются, что нормализует давление. Если вы хотите выбрать качественные чулочные изделия обратитесь в онлайн магазине Kolgotoff. Кроме колготок представленное нижнее белье женское здесь по самым выгодным ценам.

Кому актуально купить такой формат нижней одежды

В первую очередь компрессионные чулки следует носить тем, кто много времени проводит стоя:

  • Официантам;

  • Медсестрам;

  • Хостес;

  • Администраторам;

  • Менеджерам в магазинах.

Обратите внимание, что структура пошива направлена на разную степень компрессии в верхней и нижней части чулок. За счет этого оказывается направляющее действие компрессии.

Утягивающие свойства

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться со степенью компрессии.

Выделяют несколько категорий таких чулок:

  • Класс 1 — минимальная фиксация. Чулки такого уровня подходят тем, кто у кого болят и «ноют» ноге в конце рабочего дня, а также у кого проявляются вены под кожей;

  • Класс 2 — давление на кожу 33 мм.рт.ст., что предназначено для людей, страдающих варикозом средней тяжести;

  • Класс 3 — давление на кожу 45 мм.рт.ст., что предназначено для людей с нарушенным кровообращением в области ног;

  • Класс 4 — оказывают максимальное давление, что способствует лечению отеков.

Выбор рациональнее делать на основании рекомендации лечащего врача. Если же покупка осуществляется для профилактики, лучше выбрать первый класс чулок. Это способствует расслаблению кровотока в конце рабочего дня.

Носить подобную нижнюю одежду можно в любом возрасте, начиная от 18-20 лет.

Доступный выбор в интернет-магазине Kolgotoff

В интернет-магазине Kolgotoff можно женские чулки купить различного цвета. Производятся они из специального эластичного материала. Отдельно в ассортименте предложены варианты для беременных. Специальная смягчающая зона в области живота и пояса облегчит ношение, но исключит отек ног.

Компрессионные колготы представлены в черном, белом, телесном цветах различной посадки. Срок их ношения не ограничен, а материал сохраняет эластичность в течение долгого времени.

Из преимуществ можно выделить доступные цены, широкий выбор, доставку и лояльные условия оплаты.

По материалам сайта kolgotoff.com.ua.

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Автор: admin, 25 сентября 2018

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