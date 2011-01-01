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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как совместить уход и лечение пожилых людей в одном месте?

Пребывание пожилых людей в доме престарелых отличается рядом преимуществ. Они получат достойный уход круглосуточно и без выходных. Что бы не случилось со здоровьем, человеку помогут сразу и профессионально. В поисках хорошего пансионата стоит обратить внимание на https://clinicdom.com.ua, это предложение актуально тем, что клиника специализируется на оказании кардиологической и неврологической помощи.

Клиника и пансионат – как выбрать?

Заведение может иметь узкий или широкий профиль по оказанию медицинской или психологической помощи. Для этого в штате работают дипломированные специалисты, а отдельные кабинеты оборудованы под специальные задачи.

На что обратить внимание при выборе клиники?

  • На наличие необходимых государственных лицензий;
  • На качество помещений и состояние здания;
  • На профиль заведения и список услуг;
  • На штат сотрудников и репутацию заведения.

Чем больший коллектив работает в пансионате, и чем он более разноплановый по функциям, тем лучшую помощь способны оказать они пожилому человеку, так как разные специалисты учитывают разные аспекты проблемы.

Психофизические особенности пожилого человека

От специфики физического и психического здоровья зависит, какие условия необходимо создать для постояльцев. Если сочетать правильный комфорт и возможность оказания первой медицинской помощи при сердечнососудистых приступах, то удастся совместить и больницу, и отель. Это идеальный вариант для пациентов и их родственников, так как оно сочетает приятный отдых и возможность лечения.

Стоит учитывать, что пожилой возраст имеет несколько градаций. Принципиально различают четыре возрастных категории;

  • 60-69 лет;
  • 70-79 лет;
  • 80-89 лет;
  • 90 и более.

Для самой старшей возрастной категории сложнее создавать условия. Этим людям необходим медицинский контроль постоянно, им необходимо создать тишину и покой, и постоянный уход. Большую часть времени старики проводят в постели, и в патах должны исправно работать кондиционеры, а воздух должен быть всегда не только чистым, но и увлажненным.

Для возрастной группы до 70 лет гораздо принципиальнее, чтоб вокруг отеля была обширная зона для прогулок, так как эти люди предпочитают пешие вечера, укрепляя так свое здоровье. Они также вполне открыты для развлечений. Потому в холе или другом помещении должен быть телевизор, а в палатах должен быть доступ к интернету. Младший возраст отличается тем, что эти люди более активны.

Реабилитация включает медицинскую и психологическую поддержку. В первом случае в функции пансионата входит помощь человеку поддерживать свое здоровье и по возможности восстанавливать утраченные функции органов. Психологическая поддержка не менее важна. Всем сложно принять свой возраст и новую реальность, связанную с ним. Специалисты пансионата всячески помогают поддерживать бодрость духа и хорошую форму. Квалифицированные кадры играют ключевую роль в создании нужной атмосферы и в оказании экстренной помощи.

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Автор: admin, Вчера, 11:31

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