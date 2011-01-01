→ Красота глаз на первом месте

Глаза, это самая выразительная часть лица. Они передают эмоции ярче, чем остальная мимика, усталый вид портит впечатление. Женщины всех времен искали способы, как с помощью косметики выделить свое «зеркало души», и отличный вариант можно найти на сайте https://elan.net.ua/catalog/tush-elan-professional-line.

Тушь для ресниц – главная косметика для глаз

Археологические раскопки показали, что еще в Древнем Египте использовали тушь для ресниц, наряду с густыми подводками. Смесь была опасна для здоровья глаз, так как содержала масла и сажу. Похожий рецепт был у красавиц Древней Греции – смола и пепел. В средневековье эта идея была забыта. В середине девятнадцатого века Юджин Риммел изобрел первую тушь для ресниц, которую можно назвать прототипом современной. Однако в те времена женщины предпочитали пользоваться подводками, и упустили из виду новинку. Популярным продукт не стал.

В 1913 Терри Уильямс вернулся к идее, чтоб помочь сестре со светлыми ресницами найти мужа. Продукт выпускался под маркой Maybelline в честь имени сестры Мейбелин. Вскоре у новинки появился конкурент от фирмы Макс Фактор. Товар сразу оценили актрисы кино, а вслед за ними и все женщины.

Как выбрать тушь для ресниц

Что же используют сегодня при производстве этого вида косметики? От этого напрямую зависит, какую тушь выбирать, ведь разные производители используют разные формулы. Потому одна паста отлично ложится, другая слабее, одна объемнее, другая более разреженная. Отличается и скорость высыхания, и последующий эффект на кожу и ресницы. Классический состав включает:

Воду в качестве разбавителя;

Оксид железа на замену пигмента из пепла;

Глицерин придает вязкость;

Пчелиный воск создает вязкость;

Консерванты или антисептики;

Витамины и другие добавки.

Помимо перечисленного используются отдушки, красители и разные виды мастики. От этого состава зависит насколько гипоалергенным получится продукт. Некоторые марки выпускают продукт, который рекомендован для людей с чувствительной кожей глаз, со склонностью к аллергиями и раздражениями, а также для тонких ресниц.

Хотя кого-то пугает присутствие оксида железа и глицерина в составе натуральных видов туши, но это абсолютно природные компоненты. Они безвредны для человеческого организма. А вот некоторых веществ следует опасаться: карнаубского воска, гидрозренизированных резинатов и нефтяных дистилляторов.

Удлиняющие микроволокна можно найти в продукции от Мейбелин и у других производителей. Обычно используют шелк или нейлоновое волокно. Это нейтральные вещества, они никак не воздействуют на кожу или ресницы, и не вызывают аллергий. Потому обладательницы чувствительной кожи не испытают неудобств, и могут использовать этот продукт без опасений. Существует ряд специальных добавок, так туши для укрепления включают кератин (защищает и укрепляет ресницы), меланин (ограждает от воздействия среды), пшеничные протеины, ланолин (устраняет ломкость), ультрафиолетовые фильтры.

По материалам сайта www.elan.net.ua