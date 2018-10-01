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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Немеют ладони - срочно на консультацию к невропатологу !

Онемение пальцев – это очень опасный симптом, хотя многие люди и не относятся к этому с должным вниманием. Ощущения у разных людей могут быть разными. К примеру иногда просто немного немеют пальцы, это чувствуется как холодок и легкое онемение. Кажется, что вот-вот потрешь руки, и все пройдет. Но к удивлению пациента чувствительность не возвращается неделями и месяцами - появляются первые "правильные" мысли по поводу проведения консультации невропатолога. У других людей все гораздо более тотально, и даже бывают ноющие боли.

Особенности заболевания

В некоторых случаях временная бесчувственность приходят во время сна или после. Нередко у такого человека также случаются ночные судороги конечностей и онемение стоп. Первая предполагаемая причина, это воспаление карпального канала. Это бывает, если руки долго напряжены в одном положении. С этим сталкиваются молодые мамы, года долго держат ребенка на руках в одном положении, также это бывает после работы за компьютером, или из-за привычки сидеть в одной позиции. Симптомы могут проявляться разнообразно:

  • Чувства холода в пальцах или с какой-либо стороны ладони;
  • Неприятные ощущения или откровенные ноющие боли;
  • Зуд, глубинные или поверхностные мурашки;
  • Неприятная чувствительность, прикосновения вызывают негатив;
  • Судороги, подергивания, ослабленные движения.

По запястному каналу проходит серединный нерв. Именно он, возможно, и передает болевые ощущения из-за чрезмерной усталости. Среди прочих причин могут быть эндокринные заболевания, суставные воспаления, остеохондроз шейного отдела позвоночника. К последнему пункту следует отнестись особенно серьезно, так как речь идет о старении позвоночных суставов из-за обездвиженного образа жизни. Если не начать посещать массажиста или спортивный зал, осложнения могут стать более масштабными. Еще одной тревожной причиной симптома может быть вызвана нарушением микроциркуляции крови.

Потенциальные осложнения

Заболевание гораздо более опасно для здоровья, чем это может показаться. При самом худшем стечении обстоятельств оно может перейти в хроническую боль и даже привести к ампутации. Даже если до этого не дойдет, может случиться потеря подвижности руки. К сожалению, это не вымысел, а реальность.

В отчаянной попытке решить проблему пациенты приобретают мази, настойки и гели и втирают вещество в кожу, но ни один химический препарат не способен заменить то средство, которое действительно эффективно помогает и необходимо. И остеохондроз, и нарушенную циркуляцию крови, можно остановить с помощью специального комплекса упражнений.

Кто-то из больных пренебрегает этими рекомендациями врача, но добросовестные пациенты знают, как значительно регулярная гимнастика облегчает состояние. Главное, что эффект получается долгосрочным. Заменить ее можно с помощью обычного электрического массажера. Эта лечебная техника доступна каждому, и способна усилить кровообращение, напрячь и расслабить мышцы, ускорить вывод токсинов из конечностей, и тем самым облегчить состояние.

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Автор: admin, 1 октября 2018

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