→ Как правильно выбрать стоматологическое оборудование для клиники

Как правильно выбрать оборудование для стоматологической клиники?

Рынок стоматологического оборудования стремительно развивается. С каждым днем растет число продукции, производителей и поставщиков. Чтобы не ошибиться с выбором, очень важно придерживаться определенных критериев. Рассмотрим факторы, влияющие на подбор стоматологических товаров различного назначения.

Сертификаты

Если продавец предлагает товары без наличия соответствующих сертификатов, то стоит задуматься о качестве его продукции. Надежный поставщик стоматологического оборудования в обязательном порядке должен иметь сертификаты российского и европейского образца. Приобретение такой продукции позволит избежать проблем при получении лицензии.

Стоимость

В первую очередь следует определиться с тем, какие услуги предлагает клиника. В настоящий момент рынок предлагает товары из трех ценовых сегментов: элитного, бюджетного и бизнес уровня. В зависимости от поставленных задач и подбираются товары.

Комплектация

Каждый пациент стоматологической клиники обращает внимание не только на профессионализм докторов и эстетику интерьера, но и на наличие качественного оборудования. Но и покупать все подряд не стоит, если вы не собираетесь предлагать обширный перечень услуг. Комплектация должна строго подбираться в зависимости от штата специалистов клиники и предлагаемых процедур.

Обратите также внимание на наличие дополнительных опций. Некоторые производители предлагают базовую комплектацию по низким ценам. Однако при добавлении других составляющих оборудования стоимость продукции может существенно вырасти.

Безопасность

Пациенты должны быть уверены в том, что при проведении процедур и операций они защищены от инфекций. В настоящий момент любая уважающая себя клиника ставится безопасность своих клиентов на первый план и использовать надежные дезинфицирующие средства и приборы.

Гарантии

При покупке любой продукции стоит обратить внимание на гарантии, которые предоставляет поставщик или производитель. Если оборудование выйдет из строя, то в этом случае все затраты на ремонт и обслуживание должен покрыть продавец. При сотрудничестве с добросовестными поставщиками можно избежать непредвиденных расходов. Поэтому стоит отказаться от услуг продавцов без гарантий, но с дешевыми товарами. Целесообразнее немного переплатить за продукцию, чем в дальнейшем покрывать расходы на покупку запасных частей.

Внимательно изучайте гарантийные условия, сравнивайте цены, подбирайте правильную комплектацию и следите за безопасностью. Все это позволит завоевать доверие будущих пациентов.