→ Бесплодие у пар. Диагностика и лечение с помощью метода ИКСИ

Если проблема появления долгожданного ребенка в семье стоит особенно остро, многие пары прибегают к полному обследованию, и при обнаружении проблемы, проводят лечение. Если проблема приводит к невозможности зачать ребенка самостоятельно, существует метод экстракорпорального оплодотворения, или в народе ЭКО. Этот метод используется уже более 20 лет и хорошо зарекомендовал себя.
Технология постоянно развивается, и на данный момент есть вспомогательный метод при ЭКО - ICSI(ИКСИ).Рассмотрим, в чем же заключается эта методика?
Буквальная расшифровка термина переводится как "введение сперматозоида в цитоплазму". По сути, врачи заранее выявляют наиболее жизнеспособный сперматозоид, и вручную вводят в яйцеклетку. Вся процедура проводится под микроскопом, а в качестве инструмента применяется стеклянная мирок игла и специальная удерживающая миниатюрная присоска для фиксации яйцеклетки (удерживающий капилляр). Для того чтобы не навредить клетке, и обеспечить точность движений, руки заменяют на микроманипуляторы. Врач с помощью специальных джойстиков управляет манипуляторами, что обеспечивает должную точность методу ICSI (подробнее по ссылке).
Применение данной процедуры показано при:
1. общее количество сперматозоидов в сперме сильно снижено;
2. сперматозоиды неподвижны или двигаются недостаточно активно;
3. в сперме наблюдаются слишком много сперматозоидов с патологическими изменениями;
4. в сперме обнаружены антитела к собственным сперматозоидам;
5. врач не может выявить причину развития патологий у сперматозоидов и яйцеклеток.
Перед тем, как подтвердить вышеописанные особенности спермы отца, мужчина, естественно, должен пройти полное обследование наравне с женой. Качественная диагностика бесплодия в клинике ИРМ позволит быстро выявить проблему и приступить к ее лечению.
Экстракорпоральное оплодотворение применяют давно и успешно, и оно мало чем отличается от описанного метода - яйцеклетку все также извлекают из тела будущей матери и оплодотворяют вне тела. В чем же его особенность? Для данного метода любая, даже самая сложная форма мужского бесплодия не является приговором. Донорского сперматозоида можно найти даже в том случае, когда из не более десятка, и при попадании семени в мочевой пузырь (так называемой ретроградной эякуляции). ИКСИ позволяет собрать жизнеспособных сперматозоидов из мочевого пузыря, и использовать при оплодотворении.
Решить проблему можно даже в том случае, если сперматозоидов в семенной жидкости не наблюдается вовсе. Еще до недавнего времени решением проблемы было использовать донорскую сперму другого мужчины, что приводило к серьёзным психологическим проблемам и ощущениям неполноценности. Однако, этот метод позволяет выбирать клетки напрямую из железы методом пункции или биопсии.
Полученные половые клетки исследуются на предмет патологических изменений, из них отбирается самый жизнеспособный, что дает хороший процент оплодотворенных яйцеклеток.
Технология постоянно развивается, и на данный момент есть вспомогательный метод при ЭКО - ICSI(ИКСИ).Рассмотрим, в чем же заключается эта методика?
ИКСИ: что из себя представляет и когда применяется?
Буквальная расшифровка термина переводится как "введение сперматозоида в цитоплазму". По сути, врачи заранее выявляют наиболее жизнеспособный сперматозоид, и вручную вводят в яйцеклетку. Вся процедура проводится под микроскопом, а в качестве инструмента применяется стеклянная мирок игла и специальная удерживающая миниатюрная присоска для фиксации яйцеклетки (удерживающий капилляр). Для того чтобы не навредить клетке, и обеспечить точность движений, руки заменяют на микроманипуляторы. Врач с помощью специальных джойстиков управляет манипуляторами, что обеспечивает должную точность методу ICSI (подробнее по ссылке).
Применение данной процедуры показано при:
1. общее количество сперматозоидов в сперме сильно снижено;
2. сперматозоиды неподвижны или двигаются недостаточно активно;
3. в сперме наблюдаются слишком много сперматозоидов с патологическими изменениями;
4. в сперме обнаружены антитела к собственным сперматозоидам;
5. врач не может выявить причину развития патологий у сперматозоидов и яйцеклеток.
Перед тем, как подтвердить вышеописанные особенности спермы отца, мужчина, естественно, должен пройти полное обследование наравне с женой. Качественная диагностика бесплодия в клинике ИРМ позволит быстро выявить проблему и приступить к ее лечению.
В чем уникальность нового метода?
Экстракорпоральное оплодотворение применяют давно и успешно, и оно мало чем отличается от описанного метода - яйцеклетку все также извлекают из тела будущей матери и оплодотворяют вне тела. В чем же его особенность? Для данного метода любая, даже самая сложная форма мужского бесплодия не является приговором. Донорского сперматозоида можно найти даже в том случае, когда из не более десятка, и при попадании семени в мочевой пузырь (так называемой ретроградной эякуляции). ИКСИ позволяет собрать жизнеспособных сперматозоидов из мочевого пузыря, и использовать при оплодотворении.
Решить проблему можно даже в том случае, если сперматозоидов в семенной жидкости не наблюдается вовсе. Еще до недавнего времени решением проблемы было использовать донорскую сперму другого мужчины, что приводило к серьёзным психологическим проблемам и ощущениям неполноценности. Однако, этот метод позволяет выбирать клетки напрямую из железы методом пункции или биопсии.
Полученные половые клетки исследуются на предмет патологических изменений, из них отбирается самый жизнеспособный, что дает хороший процент оплодотворенных яйцеклеток.