→ Нужны ли маски для волос?

Современные женщины подвергают собственные волосы постоянным стрессам благодаря частому мытью головы, использованию плоек, фенов, утюжков и прочего. Из-за интенсивного воздействия различных моделирующих средств, высокой температуры, механических повреждений в ходе расчесывания и других манипуляций волосы теряют блеск и разрушаются.

Чтобы сохранить здоровье шевелюры специалисты рекомендуют купить маску для волос. В частности, речь идет о комплексном своевременном уходе, то есть необходимости использования кондиционера, шампуня, масок для волос и бальзамов. При этом нужно правильно выбрать режим использования. Кто-то спросит, почему именно эти средства? Ведь сегодня в продаже есть бальзамы для волос и, наконец, кондиционеры, которые обычно прилагаются к шампуню.

Чем отличается маска для волос от кондиционера?

Кондиционер предназначен для частого использования, а это значит, что он имеет в составе меньше питательных веществ и более легкую структуру, чтобы впитываться в волос за максимально короткий срок. Кондиционер для волос обычно используется в качестве профилактики. Маска для волос - это своеобразная тяжелая артиллерию по уходу за волосами. Ее нужно держать на голове более долгий срок. В составе обычно присутствует большое количество масел. Более интенсивный уход и потраченное на маску время с лихвой себя окупают, потому что её действие заметно практически сразу и сохраняется оно на более длительный срок.

Как часто используется маска для волос?

Многие женщины ошибочно полагают, что маску нужно наносить на волосы в любое свободное время. Они часто используют её три, пять и более раз за неделю. Это неправильно. Ведь, перенасыщение питательными веществами не менее вредно, чем их недостаток. Плюс к этому, возможны проблемы с кожей головы, которую также нельзя перегружать избытком витаминов и масел. Специалисты Yves Rocher рекомендуют использовать маски примерно 2 раза в неделю. Девушкам с сильно поврежденными волосами разрешается увеличить количество применений до 3.

Польза маски

Маска для волос в комплексе с основными средствами является мощным оружием против некрасивых, ломких и тусклых прядей. Правильный уход обеспечит здоровье, блеск и шелковистость шевелюры. Это в целом улучшит Ваш внешний вид и обеспечит прекрасное настроение. Главное правило - разумное применение средств по уходу. Это должна знать каждая женщина, прежде чем купить маску для волос.