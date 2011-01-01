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→ Вплив ожиріння на організм людини

Перманентне переїдання або порушений обмін речовин загрожують ожирінням. Зайва вага, в свою чергу, провокує виникнення маси захворювань серцево-судинної системи. Адже жир відкладається не тільки в клітинах шкіри, але і безпосередньо в серцевому м'язі.

Вплив ожиріння на організм людини

В результаті підвищується кількість фібриногену і холестерину в крові, артеріальний тиск стає вище норми. Надлишок холестерину призводить до виникнення атеросклерозу судин і тромбів. Люди з ожирінням частіше за інших хворіють на ГРЗ, так як імунітет у них низький. Якщо дієти і посилені фізичні вправи не принесли очікуваного результату в боротьбі з ожирінням, на допомогу прийде баріатрична хірургія.

Небезпека ожиріння або до чого призводить переїдання

Організм людини однозначно страждає від ожиріння. Зайва вага негативно впливає на внутрішні органи і системи людського організму і проявляється це в наступних недугах:

  • грижі на черевних стінках;
  • ламкість волосся і нігтів;
  • лімфостаз нижніх кінцівок;
  • остеоартроз суглобів;
  • плоскостопість;
  • порушення роботи шлунково-кишкового тракту;
  • сечокам'яна хвороба;
  • жовчнокам'яна хвороба;
  • імпотенція;
  • порушення роботи підшлункової залози.

Ожиріння негативно впливає на внутрішні органи людини

Естетичний ракурс ожиріння

Люди із зайвою вагою катастрофічно не подобаються самі собі. Від цього у них виникає комплекс неповноцінності, проблеми з пошуком партнера, відсутність особистого життя. Так, існують любителі пишних форм, але в більшості своїй, як жінки, так і чоловіки, надають перевагу підтягнутій фігурі у партнера.

Ожиріння робить фігуру людини потворною. Від цього виникають проблеми в особистому житті. Тіло, покрите розтяжками жовтого, а то і фіолетового кольору мало кому сподобається. Тому ожиріння - це шкода не тільки фізичному, але і психологічному здоров'ю.

Роль баріатрія в лікуванні ожиріння

Баріатрія або баріатрична хірургія - це операція зі зменшення розміру шлунка і корекції роботи цього органу. Якщо шлунок малий, то і їжі людині необхідно трохи. Невеликий шлунок швидко наповнюється, після чого в мозок людини надходить сигнал про насичення.

Статистика стверджує, що пацієнти, які скористалися послугами хірурга в рамках баріатрії, втрачають більше половини зайвої ваги протягом двох років після хірургічного втручання.

Такого роду операція змінює харчові звички людини. В результаті маса тіла зменшується і перестає турбувати підвищений тиск і вміст холестерину в крові, апное (хропіння), можливе повне позбавлення від діабету другого типу.

Лікування ожиріння за допомогою баріатричної хірургії

Види баріатричних операцій:

  • шунтування шлунка (зменшення всмоктування поживних речовин і скорочення розмірів шлунка);
  • поздовжня резекція шлунку або (СЛИВ-1);
  • гастроплікація (створення з шлунка рукава);
  • операція SADI - модифікований тип шлункового шунтування;
  • бандажування шлунку.

Лікування ожиріння хірургічним методом - радикальний, але найефективніший метод позбавлення від зайвої ваги з пролонгованою дією. Людина після такої операції швидко схудне і, якщо буде тримати себе під контролем, ніколи не набере зайвої маси.

Одна з таких лапароскопічних операцій, а зокрема гастроплікація, представлена на відео.

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Автор: admin, Вчера, 10:28

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