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→ Швейные машины в помощь хозяйке

Женщины, которые увлекаются шитьем, используют электромеханические машины. Техника помогает прострочить большое количество изделий, делает качественные швы. Хозяйки ценят приборы с высокой производительностью, благодаря которым труд значительно облегчается.

Преимущества швейных машин

Современные модели удобны в использовании, ими легко управлять. Швейные машины могут выполнять около 30 операций, содержат несколько лапок в комплекте. Лучше выбирать функциональную, компактную и долговечную технику от надежного производителя.

Электромеханические швейные машины Bernina очень практичны — они подходят для всех материалов, создают ровные и аккуратные строчки. Преимущества техники:

  • подсветка рабочей области;
  • плавный ход механизма;
  • самый низкий уровень шума;
  • простота эксплуатации.

Но как сказали в специализированных магазинах журналистам www.medvisnik.com.ua, швейные машины можно, даже обязательно хранить в чехле, чтобы уберечь их от пыли, влаги и механических повреждений. Техника оснащается всеми необходимыми приспособлениями:

  • нитевдеватель;
  • вертикальный челнок;
  • прижимные лапки.

 Универсальные модели используются для работы с мягкими и твердыми материалами (шелк, кожа). Бытовые и профессиональные приборы подходят для тех, кто увлекается шитьем или хочет организовать собственное производство. 

Особенности техники

Электромеханические машины с высокой мощностью подходят и опытным швеям, и начинающим. Текстильные изделия получаются прочными, выглядят эстетично. Хозяйки могут активно пользоваться прибором или шить по мере необходимости. Техника удобна для шитья любых изделий:

  • постельное белье;
  • верхняя одежда;
  • скатерти из ткани;
  • занавески, прихватки;
  • домашняя одежда;
  • платья, брюки;
  • детские костюмы.

Декоративная отделка, предусмотренная во многих моделях, придает вещам роскошный вид. Швейные машинки могут быть автоматическими или с ручным управлением. Можно создавать на ткани красивые узоры и орнаменты, делать оригинальные аппликации.

Приборы оснащены несколькими режимами скорости. Качество работы остается на высоком уровне, даже если выбрана самая быстрая прострочка. Электромеханические машины не занимают много места. Толщина строчки легко регулируется пользователем.

Швейные машинки подходят тем, кто любит шить одежду для себя или на заказ. Техника значительно сокращает время, которое затрачивается на шитье в ручном режиме. Настроить машинку можно, следуя руководству по использованию.

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Автор: admin, 23 октября 2018

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