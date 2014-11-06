→ Наркозависимость: выход из ситуации есть!

Наркомания – как обнаружить и лечить?

Наркотики – настоящий бич современности. В зависимость от наркотических веществ могут попасть люди абсолютно разных социальных групп и возрастов. К сожалению, когда к человеку приходит понимание, что приём психотропных веществ превратил их жизнь в ад и пора начинать лечение наркомании в Одессе https://dar-med.od.ua/services/lechenie-narkomanii.html, организм индивида уже практически полностью истощён и восстановить здоровье невозможно.

Узнать о том, что близкий вам человек попал в беду – несложно – достаточно понаблюдать некоторое время за его поведением. К тревожным симптомам можно причислить:

Покраснение белков глаз, слишком суженные или расширенные зрачки;

Поведенческие реакции, не соответствующие норме(беспричинные вспышки агрессии, чрезмерного веселья и т.д.).;

Ухудшение аппетита, нарушение сна;

Утрата интереса к делам, ранее очень сильно занимавшим человека;

Частые перепады настроения;

Следы уколов на венах;

Острая нехватка денежных средств, регулярные просьбы дать деньги в долг.

Если вы обнаружили несколько явных признаков приёма запрещённых препаратов в поведении человека, который вам дорог, рекомендуем сразу же начать искать пути решения этой проблемы. Чем больше времени вы будете собираться с мыслями и оттягивать лечение наркоманов, тем меньше шансов остаётся на спасение человека. Регулярное применение веществ, изменяющих сознание, ведёт к развитию множества серьёзных и страшных заболеваний, приводящих к смерти. К этим заболеваниям относится:

Гепатит;

Спид;

Рак;

Проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой.

Мотивируем человека к обращению за помощью

Стоит помнить о том, что в нашей стране запрещено принудительное лечение от зависимостей, поэтому связать по рукам и ногам больного человека, отвезти его в клинику и отдать специалистам у вас не получится. Вам придётся запастись терпением и постараться достучаться до человека, который попал под власть запрещённых препаратов. Вам предстоит убедить его в том, чтобы он сделал кодирование от наркозависимости в Одессе и вернул себе полноценную жизнь. Сделать это будет непросто. Защитный механизм психики человека будет преподносить вам свои фокусы – индивид будет полностью отрицать наличие у него какой-либо проблемы. Самое главное заключается в том, что он сам, совершенно искренне, будет в это верить. Всеми зависимыми людьми владеет иллюзия о том, что в любой, угодный для них самих момент жизни, они смогут с лёгкостью распрощаться с таблетками и порошками. На самом деле это не так. Сначала развивается психологическая зависимость – нестерпимое желание принять препарат. Если в этот период времени человек не начинает лечение наркомании в Одессе, развивается физиологическая зависимость с сильными ломками.

В разговоре с близким человеком на волнующую вас тему о его здоровье будьте максимально сдержаны – ни в коем случае не кричите на него, не обзывайте и не вините его во всех своих проблемах. Попробуйте достучаться до его сердца искренними объяснениями о том, как вы переживаете за него и его здоровье. Если человек вам открылся и согласился пройти курс реабилитации, обращайтесь в центр лечения наркомании Одесса – здесь вам помогут быстро и эффективно избавиться от зависимости.