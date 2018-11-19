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→ Истощение суставного хряща: причины заболевания

Износ суставов в медицинской терминологии получил название артроз. Заболевание может проявляться в любом возрасте. Артроз снижает качество жизни, влияя на повседневный быт. Заболевание развивается постепенно, интенсивно прогрессируя в период с 35 до 70 лет. Выявляется с помощью ядерно-магнитной резонансной терапии MBST. Подробно прочесть о ценах на процедуру читайте на https://systavi.com/preparaty/rumalon.html.

Симптомы артроза

Болевые ощущения — первые признаки артроза. Они возникают в процессе нагрузок, движения или сгибания/разгибания сустава. Чаще всего проявляются при подъеме тела после долгого расслабления.

Постепенно боли проявляются в процессе расслабления. Классическим примером болезни является хруст в процессе двигательных движений. Часто боли ноющие, постоянно сопровождают человека. В период прогресса болезни острая боль невыносима, возникает при каждом движении.

Что приводит к заболеванию?

Подвижная часть сустава соединена прослойкой хряща. Это предотвращает трение головок костей. Износ прокладки из хрящевых тканей приводит к соприкосновению костей и их повреждению.

Артроз возникает по причинам:

  • травм;
  • чрезмерных нагрузок;
  • нарушенного обмена веществами;
  • курения;
  • обедненного рациона;
  • хронических заболеваний.

Процесс восстановления хрящевой ткани происходит медленно за счет клеток хондроцитов. Нарушенный обмен веществ в хряще приводит к дефектам ткани. Снижается эластичность глицериновой оболочки. Замедляется или прекращается генерация матрикса. Дегенеративные процессы истончают слой хряща на головке суставов.

Классификация видов болезни

Болезнь классифицируется по причинам:

  • инфекционный или воспалительный тип — возникает как ответ на аллергию, сопровождается отеком;
  • дегенеративный тип — симптомы непродолжительная боль, сильное утомление, связан с остеопорозом;
  • врожденный тип — связан с наследственностью;
  • поражение околосуставных тканей — ссадины, бурситы, лигаментиты и т.д.;
  • по месту локального проявления — связаны с нагрузкой и обедненным питанием, сопровождается ноющей болью в конкретных местах.

Что предпринять для лечения?

  1. При первых признаках болей в суставах следует обращаться к специалистам за диагностикой.
  2. При выявлении болезни важно ввести легкую зарядку. Без нагрузок к тканям хряща не подаются питательные вещества.
  3. Исключить вредные нагрузки, травмирующие факторы (курение, жирное, жаренное и алкоголизм).
  4. Массажи и релакс процедуры снижают воспалительные процессы. Снимая спазмы, терапия позволяет запустить регенеративные процессы.
Источник: http://medvisnik.com.ua/
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Автор: admin, 19 ноября 2018

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