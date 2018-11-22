→ Как выбрать идеальные чулки — секреты обольщения

Купить чулки хотела бы каждая девушка. Вот только многие стесняются, считая такой элемент одежды слишком откровенным и даже пошлым. Мы хотим развенчать этот миф.

Куда можно надеть чулки

Современные компании-производители радуют девушек, предлагая все большее количество вариантов чулок. Теперь подобрать оптимальный вариант можно как на любую фигуру, так и для любого мероприятия.

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Огромное значение имеет то, с чем вы планируете их носить. Естественно, чулочные изделия женские в сеточку или кислотного цвета в сочетании с откровенно коротким платьем — наряд явно не для офиса. Да и вообще, от столь ярких образов уже давно пора отказаться. Но отказываться от чулок нельзя! Они — именно та деталь, которая сделает ваш образ сексуальным и очень женственным.

Для офиса подойдут однотонные модели базовых расцветок. Главное, чтобы они не были декорированы. Иначе образ получится перегруженным и неуместно ярким.

Если вы хотите привлечь внимание к своим ножкам, можете выбрать декорированные или даже в сетку для похода в ресторан, в ночной клуб или на вечеринку.

Для особых вечеров с любимым человеком можно смело покупать яркие сексуальные модели. Уже классикой считаются модели красного цвета.

Если вы не можете похвастаться стройными ножками, выбирайте модели темного цвета. Так вы сможете убрать несколько сантиметров.

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Виды женских чулок

Изделия в первую очередь отличаются типом фиксации. На каждый день лучше выбирать модели, которые держатся на ножках с помощью силиконовой ленты. Они не будут сползать — никаких вам складок и зацепок.

А вот для того, чтобы создать сексуальные образ, выбирайте модели с кружевным поясом. Так вы сможете подчеркнуть достоинства фигуры, отвлекая внимание от недостатков, если они есть.

Обратите особое внимание еще и на размер чулок. Не стоит покупать слишком большие модели, ведь они не будут прилегать к телу, их постоянно придется подтягивать. Чулки слишком маленького размера быстро порвуться, да и сидеть будут не лучше.

Для того, чтобы быть уверенной в том, что изделия прослужат долго, лучше выбирать продукцию от проверенных производителей. Брендовые изделия превосходно выглядят даже после многочисленных стирок, они не растягиваются и не рвутся.

Мыски чулок для комфортности и практичности носки, должны быть уплотненными. Обратите внимание и на шов. Он должен быть равномерным и плоским.

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