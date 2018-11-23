→ Медицинский портал ITMED: современные тенденции в медицине!

Современная медицинская промышленность и деятельность развивается огромными темпами. Результаты новых исследований появляются ежедневно, а новая информация – каждый час. В этом информационном потоке достаточно непросто ориентироваться не только пациентам, но и сами врачам.

Тем не менее, такие проекты как https://itmed.org/ помогают абсолютно каждому. Профессиональные врачи, организаторы здравоохранения и обычные пациенты получают важную информацию, которая нужна каждому. Так чем же примечателен этот проект?

ITMED для украинских врачей

Для поддержания высокого уровня квалификации медицинские специалисты вынуждены искать и изучать огромные массивы информации. Среди наиболее актуальных данных следует отметить:

Новые методы лечения в выбранной специальности;

Амбициозные исследования;

Изменения в государственных нормативных актах и т.п.

Конечно, подобную информацию можно найти в сети Интернет и на других сайтах, однако на портале ITMED все эти статьи собраны в одном месте абсолютно бесплатно. Отныне нет никакой необходимости тратить часы личного времени, чтобы искать необходимую информацию!

Отличительной особенностью данного проекта стал великолепный рубрикатор, который считается одним из лучших среди украинских медицинских сайтов. Ежедневно он экономит сотни часов времени, которые доктора могут потратить на своих пациентов.

Почему о проекте важно знать пациентам?

На портале есть интересная страница (https://itmed.org/doctors/ua/kiev/), которая будет полезна даже пациентам. Она позволяет:

Найти профильные клиники и врачей в стране;

Узнать больше о том или ином заболевании;

Получить консультацию, которая будет актуальна и полезна.

Вся информация, представленная на сайте, разрабатывается медицинскими специалистами для пациентов, чтобы помочь им разобраться в сложной ситуации. Отныне нет никакой необходимости платить за бессмысленные консультации врачам, которые заинтересованы в том, чтобы пациенты вернулись к ним снова.

Тем не менее, ITMED не следует использовать как «пособие для самолечения». Все назначения должны быть выписаны специалистом, который имеет профильное образование, так как в противном случае есть высокая вероятность развития осложнений.

В целом, ITMED – это уникальный проект, который полезен каждому гражданину Украины и даже международному медицинскому сообществу. Только обладая актуальными знаниями можно быть уверенными в правильности выполнимого лечения!