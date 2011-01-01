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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Многоступенчатость, экспертность и комфорт: Онко Консалтинг Центр

Онкологические заболевания не являются какой-то редкостью, с этим диагнозом может столкнуться каждый человек. Именно для решения данной проблемы были созданы специализированные онкологические центры.

Основные цели Онко Консалтинг Центра

Киевский Онко Консалтинг Центр (ОСС) — медицинское заведение, занимающееся диагностикой, разработкой действенного курса лечения и сопровождением больного с контролем на всех его ступенях.

Основными целями ОСС являются:

● Консультирование клиента профильными специалистами.

● Проведение полного спектра диагностических мероприятий.

● Помощь в выборе медицинского учреждения, где разработанный курс будет приведен в действие.

● Полное сопровождение и полноценная поддержка на всех этапах лечения.

Диагностика в ОСС

Ранняя и точная диагностика — основной ключ к излечению рака. Диагностические мероприятия в ОСС состоят из оптимальных современных методик, позволяющих точно определить различные стадии и виды рака.

В клинике присутствует такое диагностическое оборудование:

● магнитно-резонансный аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, предназначенный для различных типов обследования органов;

● мультиспиральный томограф TOSHIBA Aquilion One, который помогает с точностью определить патологические структуры и посмотреть динамику распространения процесса;

● аппарат ультразвуковой диагностики TOSHIBA APLIO 500, имеющий ряд современных функций, позволяющих неинвазивно увидеть патологические структуры, получить максимально четкую визуализацию и оценить состояние местного кровотока даже у “сложных” пациентов;

● аппарат экспертного класса HOLOGIC SELENIA Dimansions для маммографического исследования — может выявить очаги кальцификации вплоть до 50 мкм, при этом минимально нагружая организм рентгеновским излучением.

Результаты исследований интерпретируются командой высокопрофильных специалистов, после чего, на основе полученных данных, в дальнейшем будет разработан индивидуальный и полностью оптимизированный план лечебных мероприятий.

Для подбора места, где будет произведено лечение, в консалтинг центре существует консьерж-сервис. В нем не только подберут клинику, но и будут сопровождать на всех этапах, помогая в любых вопросах, сопряженных с лечением для обеспечения комфорта и эффективности мероприятий.

Подробнее про ОСС

На сайте Онко Консалтинг Центра https://occ.net.ua/ru находится подробная информация про услуги медицинского центра и его ведущих специалистов. Также можно ознакомиться с общеобразовательными материалами: прочитать про различные методы диагностики, онкологические патологии (рак желудка, почек, мозга и др). Интересующие вопросы можно задать, позвонив по одному из указанных на главной странице сайта номеров или непосредственно в специальной форме.

2) Написать текст о консалтинг центре в Киеве Occ.net.ua

Главный посыл текста – ранняя диагностика онкологических заболеваний, дает больше шансов на успешное лечение. Не писать «страшилки» о выживаемости. При написании не писать, что в этой клинике можно проходить лечение. Клиника ОСС – консалтинг центр, они занимаются только диагностикой и сопровождением больных.

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Автор: admin, Вчера, 13:07

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