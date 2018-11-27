→ Дюрекс Интенс - создан специально для женщин

Интимный гель Дюрекс Интенс разработан специально для женщин. Он стимулирует кровообращение и повышает чувствительность, способствует быстрому возбуждению, приближает и усиливает оргазм, делает ощущения более яркими. Средство раскроет чувственность женщины, поможет партнерам достичь кульминации одновременно.

Особенности

Густой, прозрачный гель Intense Orgasmic от Durex хорошо скользит, не скатывается и не оставляет ощущение липкости. Он может применяться самостоятельно или вместе с интимными смазками. Этот продукт создан на водной основе, его можно использовать одновременно с презервативами.

Гель имеет следующие преимущества:

• не оставляет следов на постельном белье или одежде;

• не провоцирует раздражение, безопасен для нежной, чувствительной кожи и слизистых оболочек;

• одного флакона объемом 10 мл хватит на не менее, чем 20 использований;

• компактный флакон с плотно прилегающим колпачком можно взять с собой в поездку или на свидание, он не займет много места в сумке, поместится даже в небольшую косметичку;

• колпачок с дозатором позволяет расходовать средство экономно, ведь для заметного эффекта достаточно 1-3 капель.

Рекомендации по применению

Чтобы получить необходимое количество геля Durex Intense Orgasmic нужно несколько раз надавить на помпу. При первом использовании может понадобиться до 10 нажатий. Несколько капель средства нужно легкими, деликатными движениями нанести на клитор. Этот процесс может стать частью прелюдии. Требуемое для усиления ощущений количество геля индивидуально. Кому-то хватит 1-2 капель, другим требуется немного больше.

Интимный гель не является смазкой и не заменит ее. Он не раздражает слизистую оболочку рта, но это не пищевой продукт. Следует избегать попадания средства в глаза или на поврежденные участки кожи. Если оно вызывает дискомфорт, нужно прекратить использование и смыть уже нанесенный гель чистой водой. При сохраняющемся покраснении кожи или раздражении необходимо обратиться к врачу.

Хранение

Хранить Durex Intense Orgasmic Gel рекомендуется при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. Оно должно быть защищено от влаги и прямых солнечных лучей. Использовать открытый флакон средства нужно в течение 6 месяцев. Срок годности в неповрежденной упаковке составляет 2 года. Дата его окончания указывается на упаковке.

Больше информации на сайте: https://www.durex.ua/.