→ Как стать обладателем обворожительной улыбки?

Приятно общаться с человеком у которого красивые зубы и благодаря данному показателю обворожительная улыбка. По причине того, что технологии в сфере стоматологии не стоят на месте, а постоянно совершенствуются. При желании обладать безупречной внешностью может любой человек.

Что такое зубные импланты

Не секрет, что с годами под воздействием внешних и внутренних факторов - экология, вода, курение, кофе, болезни. Зубы теряют белизну и просто крошатся. Но не стоит отчаиваться.

Хорошей альтернативой в современных условиях являются зубные импланты. Это искусственная конструкция, которая благодаря мастерскому хирургическому вмешательству вживляется в определенное место костной ткани, находящейся в полости рта человека. После этой манипуляции происходит процесс протезирования. Зубные импланты - суррогат корня зуба. Они обладают большей прочностью, надежностью в отличие от мостов и зубных протезов, причина - металл изготовления. Большое значение при установке играет материал и профессионализм специалиста.

Эти конструкции имеют видовую разницу:

- разборная, установка происходит в 2 этапа, состоит из 2 компонентов это имплант и абатмент, отсутствует контакт с полостью рта, есть определенные сроки проведения работ.

- неразборная - один этап установки, полный контакт с полостью и чаще всего это временная коронка.

Мосты, протезы в полости рта, которые непосредственно крепятся на импланты обладают важным параметром - они не скользят и не смещаются это очень важно во время приема пищи и в процессе общения. Главным преимуществом является то, что во время установки не страдают зубы, находящиеся рядом зубы, нет необходимости их стачивать. Так же к плюсам можно отнести улучшение внешности, дополнительная опора, устранение некомфортного состояния из - за недостатка зубов в полости рта.

Грамотно установленные импланты будут служить долго, если за ними правильно ухаживать.

1. Ежедневная гигиена 2. Желательно бросить курить 3. Регулярное посещение стоматолога 4. Избегайте очень твердой пищи

Необходимо помнить о том, что существуют противопоказания по установке зубных имплантов. Не рекомендуется пользоваться данной процедурой людям, имеющим следующие недуги - онкология, диабет, гипертония, туберкулез, болезни сердца, крови, нервной системы и определенные формы пародонта. Не желательна установка имплантов совсем юным пациентам, людям преклонного возраста, тем кто злоупотребляет алкоголем и заядлым курильщикам.

Статья подготовлена для http://medvisnik.com.ua/