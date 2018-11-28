→ Как стать обладателем обворожительной улыбки?

Приятно общаться с человеком у которого красивые зубы и благодаря данному показателю обворожительная улыбка. По причине того, что технологии в сфере стоматологии не стоят на месте, а постоянно совершенствуются. При желании обладать безупречной внешностью может любой человек.
Что такое зубные импланты
Не секрет, что с годами под воздействием внешних и внутренних факторов - экология, вода, курение, кофе, болезни. Зубы теряют белизну и просто крошатся. Но не стоит отчаиваться.
Хорошей альтернативой в современных условиях являются зубные импланты. Это искусственная конструкция, которая благодаря мастерскому хирургическому вмешательству вживляется в определенное место костной ткани, находящейся в полости рта человека. После этой манипуляции происходит процесс протезирования. Зубные импланты - суррогат корня зуба. Они обладают большей прочностью, надежностью в отличие от мостов и зубных протезов, причина - металл изготовления. Большое значение при установке играет материал и профессионализм специалиста.
Эти конструкции имеют видовую разницу:
- - разборная, установка происходит в 2 этапа, состоит из 2 компонентов это имплант и абатмент, отсутствует контакт с полостью рта, есть определенные сроки проведения работ.
- - неразборная - один этап установки, полный контакт с полостью и чаще всего это временная коронка.
Мосты, протезы в полости рта, которые непосредственно крепятся на импланты обладают важным параметром - они не скользят и не смещаются это очень важно во время приема пищи и в процессе общения. Главным преимуществом является то, что во время установки не страдают зубы, находящиеся рядом зубы, нет необходимости их стачивать. Так же к плюсам можно отнести улучшение внешности, дополнительная опора, устранение некомфортного состояния из - за недостатка зубов в полости рта.
Грамотно установленные импланты будут служить долго, если за ними правильно ухаживать.
- 1. Ежедневная гигиена
- 2. Желательно бросить курить
- 3. Регулярное посещение стоматолога
- 4. Избегайте очень твердой пищи
Необходимо помнить о том, что существуют противопоказания по установке зубных имплантов. Не рекомендуется пользоваться данной процедурой людям, имеющим следующие недуги - онкология, диабет, гипертония, туберкулез, болезни сердца, крови, нервной системы и определенные формы пародонта. Не желательна установка имплантов совсем юным пациентам, людям преклонного возраста, тем кто злоупотребляет алкоголем и заядлым курильщикам.
Статья подготовлена для http://medvisnik.com.ua/