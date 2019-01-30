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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Выходим из запоя безопасно

Запой это тяжелое состояние организма, выйти из которого самостоятельно не всегда представляется возможность. В случае, если уровень токсинов превышает допустимый уровень требуется прерывание запоя при помощи медицинского вмешательства. Кроме того, квалифицированная медицинская помощь при выводе из запоя, помогает уменьшить зависимость от алкогольных напитков в будущем.

Обращаемся за помощью вовремя

При лечении любого недуга важно вовремя получить медицинскую помощь. Как правило, решение о привлечение медицинского персонала принимают родственники или ближайшее окружение пациента. Делать это нужно в нескольких случаях:

  • • при явных признаках отравления этанолом – коматозное состояние, бледные кожные покровы, спутанное сознание
  • • алкогольная ломка
  • • чрезмерное употребление алкогольных напитков в течение нескольких дней

Если вовремя не купировать симптомы похмельного опьянения, то самочувствие пациента может существенно ухудшиться. Клиническая картина классического похмелья:

  • • тремор конечностей
  • • чрезмерное потоотделение
  • • беспричинная агрессивность
  • • тошнота, отсутствие аппетита
  • • бессонница

Почему стоит обращаться за медицинской помощью?

Обратившись за медицинской помощью, Вы получаете не только быструю возможность очистить организм от пагубного влияния токсичных веществ, но быстро вернуться в общество. Возвращение к привычной жизни проходит в комфортных условиях, медики выезжают в рекордно короткие  сроки, а информация о данном происшествии не получает огласки.

Кроме того, как сообщили в клинике журналистам www.medvisnik.com.ua, родственники пациента получают консультацию психолога, а также рекомендации как создать комфортные условия для пациента по его возвращению домой. Специалисты «Наркодетокс» оказывают квалифицированную помощь и помогают избавиться от пагубной зависимости.

Лечение алкогольной зависимости

После того как пациент вышел из запоя, необходимо поставить ребром вопрос о полном избавлении от зависимости.  Данные мероприятия подразумевают комплексный подход. Для начала необходимо определить на какой стадии находится пациент и как сильна его зависимость от алкоголя. Создание комфортной психологической обстановки как дома, так и за его пределами.

При необходимости назначается медикаментозная блокада, которая позволяет вызвать стойкое отвращение к алкоголю. При обращении в клинику стоит заранее предупредить персонал об аллергических реакциях, хронических заболевания и наличие психологических расстройств.

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Автор: admin, 30 января 2019

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