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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Инструмент для оснащения хирургических кабинетов и операционных

Хирургические инструменты это непременный атрибут оснащения хирургического кабинета, операционной, стоматологии.

Главное назначение медицинских хирургических инструментов – осуществление оперативного лечения или диагностики. В данной категории представлены инструменты для ручного применения:

  • иглы;
  • зажимы;
  • скальпели;
  • пинцеты;
  • ножницы и др.

Весь размещенный на сайте инструмент применяется в 99% мероприятий с хирургическим вмешательством. Следует различать хирургические инструменты общего и специального назначения. Общехирургические инструменты применяются повсесестно, также и в сочетании со специальными.

Большинство инструментов имеют общие названия в различных странах, к названию добавляется фамилия человека создавшего данный инструмент (например, лопатка Буяльского).

Особенности инструментов для хирургии

Кроме непосредственно хирургии есть смежные медицинские области, где используется тот или иной инструментарий – стоматология, общая терапия, травматология и другие.

Для изготовления данных изделий используется специальная медицинская сталь с высокими техническими характеристиками;

  • твердость, прочность на излом;
  • не подается коррозии;
  • не вступает в химические реакции;
  • нейтральна в агрессивной среде.

К этой категории продукции предъявляются особые требования, не только к изготовителям, но и условиям хранения, применения и антисептической обработки. Большинство хирургических инструментов являются многоразовыми, поэтому должны проходить тщательную обработку и обеззараживание.

Изготовленные из нержавеющей стали инструменты имеют полированную поверхность, сейчас в качестве исходного материала стали применять титан.

Преимущества качественных хирургических инструментов

На изготовлении хирургического инструментарии существуют специализированные производства на крупных заводах. Кроме того большое количество наименований поступает из-за рубежа. В этом случае необходимо следит за качеством поступающей продукции и соответствии ее установленным требованиям.

По функционалу инструментарий разделяется на следующие группы:

  • режущий;
  • зондирующий;
  • расширяющий;
  • дренажный.

Удобней всего приобретать целые наборы инструмента имеющее наибольшее применение в составе набора. Это избавляет от единичных покупок разрозненных изделий.

Качественные изделия полностью соответствуют действующим требованиям, обладают необходимым функционалом и не подведут в решающий момент проведения оперативного вмешательства.

 

Источник: Medvisnik.com.ua

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Автор: admin, 2 февраля 2019

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