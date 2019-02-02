→ Инструмент для оснащения хирургических кабинетов и операционных

Хирургические инструменты это непременный атрибут оснащения хирургического кабинета, операционной, стоматологии.
Главное назначение медицинских хирургических инструментов – осуществление оперативного лечения или диагностики. В данной категории представлены инструменты для ручного применения:
- иглы;
- зажимы;
- скальпели;
- пинцеты;
- ножницы и др.
Весь размещенный на сайте инструмент применяется в 99% мероприятий с хирургическим вмешательством. Следует различать хирургические инструменты общего и специального назначения. Общехирургические инструменты применяются повсесестно, также и в сочетании со специальными.
Большинство инструментов имеют общие названия в различных странах, к названию добавляется фамилия человека создавшего данный инструмент (например, лопатка Буяльского).
Особенности инструментов для хирургии
Кроме непосредственно хирургии есть смежные медицинские области, где используется тот или иной инструментарий – стоматология, общая терапия, травматология и другие.
Для изготовления данных изделий используется специальная медицинская сталь с высокими техническими характеристиками;
- твердость, прочность на излом;
- не подается коррозии;
- не вступает в химические реакции;
- нейтральна в агрессивной среде.
К этой категории продукции предъявляются особые требования, не только к изготовителям, но и условиям хранения, применения и антисептической обработки. Большинство хирургических инструментов являются многоразовыми, поэтому должны проходить тщательную обработку и обеззараживание.
Изготовленные из нержавеющей стали инструменты имеют полированную поверхность, сейчас в качестве исходного материала стали применять титан.
Преимущества качественных хирургических инструментов
На изготовлении хирургического инструментарии существуют специализированные производства на крупных заводах. Кроме того большое количество наименований поступает из-за рубежа. В этом случае необходимо следит за качеством поступающей продукции и соответствии ее установленным требованиям.
По функционалу инструментарий разделяется на следующие группы:
- режущий;
- зондирующий;
- расширяющий;
- дренажный.
Удобней всего приобретать целые наборы инструмента имеющее наибольшее применение в составе набора. Это избавляет от единичных покупок разрозненных изделий.
Качественные изделия полностью соответствуют действующим требованиям, обладают необходимым функционалом и не подведут в решающий момент проведения оперативного вмешательства.
Источник: Medvisnik.com.ua