→ Гірудотерапія - її медичні особливості і покази до застосування

Лікування п'явками, грудотерапія - медична технологія, яка відома з давніх часів. Лікувальний ефект викликаний особливими властивостями секрету слинних залоз п'явки, який містить більше сотні біологічно активних речовин (гірудин, гіалуронідаза, коллагеназа, ліпаза, естераза, спазмолітики, кініназа і інші). Секрет перешкоджає утворенню тромбів і розчиняє вже існуючі, очищає стінки судин, знижує артеріальний тиск, рівень холестерину і цукру в крові, нормалізує жировий обмін, стимулює імунну систему, виводить токсини.

Гірудотерапевти медичного центру поділилися з medvisnik.com.ua інформацією, що секрет п'явок володіє знеболюючим ефектом, має протизапальну, регенеруючу і антиоксидантну дію. Ферменти п'явки мають настільки широкий спектр дії, що їх використовують і окремо, і в комплексному лікуванні найрізноманітніших захворювань і станів.

Гірудотерапія застосовується при таких захворюваннях:

• серцево-судинні захворювання: гіпертонія, ішемічна хвороба серця, стенокардія, постінфарктний стану, варикозне розширення вен, тромбофлебіт, порушення венозного і лімфатичного відтоку;

• захворювання органів травлення: гастрит, коліт, холецистит, панкреатит, жовчнокам'яна хвороба, гепатити, геморой;

• хвороби нервової системи: неврит, менінгіт, струс головного мозку, інсульт, запалення сідничного нерва, радикуліт, поліневрит, синдром хронічної втоми і інші порушення енергетики, ішемічна хвороба головного мозку, хвороба Паркінсона, атеросклероз сонних артерій, постінсультні стани;

• хвороби опорно-рухового апарату: захворювання суглобів, наслідки травм і операцій, остеохондроз хребта;

• хвороби органів дихання: бронхіти, хронічна пневмонія, бронхіальна астма;

• гінекологічні захворювання: міома, фіброма, мастопатія, запалення придатків матки, вульвовагініт, ерозія шийки матки, ендометріоз, бартолініт, параметрит;

• урологічні захворювання: простатит, імпотенція, аденома передміхурової залози, цистит, уретрит, ниркова недостатність, пієлонефрити, полікістоз нирок, камені в нирках;

• хвороби порожнини рота: пародонтоз, гінгівіт, стоматит;

• хвороби шкіри: келллоідние рубці, псоріаз, трофічні виразки, екзема, нейродерміти;

• очні хвороби: глаукома, кератит та ін .;

• хвороби обміну речовин: надмірна вага, целюліт.

Протипокази: • захворювання зі схильністю до кровоточивості (геморагічні діатези, тромбоцитопенія);

• виражена анемія;

• вагітність;

• гіпотонія;

• кахексія;

• алергія на п'явки і продукти їх життєдіяльності.

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