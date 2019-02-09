Проводить время на диване уже не модно. Все большую популярность набирают экстремальные развлечения в Киеве от donum.kiev.ua для всей семьи. Это не просто яркие эмоции и неповторимые ощущения, но и возможность провести с любимыми и близкими людьми как можно больше времени.

Впечатления на любой вкус

Весьма удобно, что в каталоге компании «Donum» желающие пощекотать себе нервы смогут найти развлечения практически на любой вкус и кошелек и уровень подготовки. Кроме того, посещение экстремального развлечения можно превратить в самый оригинальный подарок. Для этого нужно будет всего лишь оформить его качестве подарочного сертификата.

Что касается ценовой политики, заказ и оформления сертификатов обходиться значительно дешевле, нежели их приобретение непосредственно в парках аттракционов. Это еще один плюс для того, чтобы обратиться в «Donum».

На что следует обратить внимание?

В целях соблюдения правил безопасности все экстремальные развлечения делятся на несколько категории:

• для профессионалов

• для новичков

• для подростков и детей

Подобная градация позволяет сделать отдых приятным для различных возрастных категорий. Для ценителей острых ощущений со стажем подготовлены такие адреналиновые развлечения как:

• Прыжки с парашютом любой сложности

• Роуп-джампинг

• банджи-джампинг

Все необходимое оборудование для совершения прыжка или восхождения можно арендовать на месте. Для консультации клиентов всегда готовы квалифицированные инструктора, которые помогут справиться с волнением и дать ценные советы.

Еще один повод выбрать подобной досуг является потрясающие виды, открывающиеся с высоты полета.Для новичков, пока не готовых к покорению воздушного пространства интересно будет поучаствовать в наземных сражениях. Например, это может быть:

• Страйкбол

• Пейнтбол

Эти командные развлечения помогут не только снять стресс, но и усилить командный дух. Для них выбраны также интересные игровые локации, с реалистичными декорациями и захватывающих сюжетом.Ценители скорости будут в восторге от картинга и мотогонок.

Чем занять самых юных экстремалов?

Желание проверить себя на прочность, как правило, приходит с ранних лет. Делать это лучше в безопасных условиях, на подготовленных площадках. Порадовать детей можно купив им сертификат на посещение веревочного парка, картинга, бассейна и прочих развлечений, закаляющих дух и тело. Спортивные развлечения вместе с «Donum» это лучший досуг для всей семьи.

Источник: www.medvisvik.com.ua