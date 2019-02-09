→ Зуботехнический пылесос для чего и для кого

Зуботехнический пылесос является специализированным оборудованием для поддержания гигиенических норм в стоматологических кабинетах и лабораториях. Конструктивные особенности оборудования позволяют его размещать как в зуботехническом столе, так и как отдельное снаряжение. Кроме того пылесос для зуботехнической лаборатории в процессе работы не создает повышенного уровня шума. Это необходимо для создания комфортных условия для работы.

Конструктивные особенности

При разработке зуботехнического пылесоса, как сообщили medvisnik.com.ua менеджеры фирмы, использовались инновационные технологии, которые позволили сделать его работу максимально комфортной, безопасной и долгосрочной. К его основным достоинствам можно отнести:

Двойная система фильтрации

Возможность дополнительной очистки

Минимальное количество шума

Усовершенствованная система охлаждения

Легкая замена вышедших из строй деталей конструкции

Рассмотрим устройство зуботехнического пылесоса более детально. Итак, система фильтрации. Состоит они из двух частей- Starmix FPPR 7200 и WIX WA6484. У данной системы множество достоинств, среди которых одним из основных является их долгосрочная эксплуатация. По мере необходимости их можно промывать мыльным раствором.

Минимальное количество шума во время работы достигается благодаря использованию шумопоглощающих материалов при монтаже конструкции. Особое устройство пылесоса позволяют выводить отработанный воздух из помещения, тем самых создавая дополнительные условия для охлаждения двигателя.

Что касается ремонтных работ. По мере их необходимости, простая конструкция позволяет проводить его самостоятельно. Естественно это правило работает лишь в случае небольшой поломки, не требующей профессиональных знаний.

Система управления

Осуществляется управление зуботехническим пылесосом при помощи микроконтроллера. Для этих целей на пылесосе установлены две цифровые кнопки, они позволяют устанавливать фиксированные режимы мощности. Наличие в конструкции микроконтроллера позволяют сохранять стабильность работы двигателя пылесоса.

Таким образом, он плавно начинает и завершает свою работу. Данная особенность применима как на значительных по масштабам производствах, так и в небольших стоматологических кабинетах.

Что входит в комплектацию пылесоса?

Для удобства управления в комплектации пылесоса представлены два пульта дистанционного управления, а также встроенная розетка для подключения дополнительных источников питания. Уровень мощность на пульте дистанционного управления представлен двумя режимами. Кнопка «А» включает режим сдержанной мощности, а кнопка «В» включает пылесос на максимальную мощность. Переход между двумя режимами происходит быстро и плавно. Выключается пылесос плавно. За счет семи секундной задержки работа двигателя завешается бережно, без дополнительной нагрузки.