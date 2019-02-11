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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что лучше для хирурга: медицинский халат или раздельный медицинский костюм?

С давних времен медицинский халат стал обязательным атрибутом для всех медицинских специальностей, однако в последнее время появляется все большее количество современных моделей профессиональной экипировки. Именно по этой причине рано или поздно перед многими специалистами появляется дилемма относительного того, какой вариант выбрать: медицинский халат или раздельный медицинский костюм. Medvisnik.com.ua поможет в этом разобраться.

Особенности медицинского костюма

Практика показывает, что медицинский костюм пользуется гораздо большей популярностью, чем медицинский халат. Главными преимуществами является несколько факторов:

  • Малый вес одежды;
  • Удобный крой моделей;
  • Большее количество карманов для ношения личных вещей.

Внешний вид медицинской профессиональной одежды не отличается кардинальным образом, так как современные производители стараются унифицировать внешний вид специалистов. В этом может убедиться каждый желающий, ознакомившись с ассортиментом одного из ведущих лидеров в сфере производства медицинской одежды в Украине https://bravo-sp.com.ua/catalog/medicinskaya-odegda/

Помните, что медицинский костюм полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам и стандартам. Кроме того, он позволяет избежать попадание загрязнений окружающей среды, которые могут оставаться на повседневной одежде.

Медицинский костюм поможет сэкономить!

Стоит отметить, что медицинский хирургический костюм является «законченной» версией медицинской экипировки. Вряд ли врач захочет носить халат на голое тело, поэтому он будет вынужден приобретать и халат, и хирургический костюм.

Конечно, есть ряд специалистов, которые могут позволить себе использовать только медицинский халат. Среди них следует отметить:

  • Врачи, ведущие консультативный прием;
  • Преподаватели медицинских вузов;
  • Сотрудники администрации больниц.

Если Вы осознаете, что в повседневной работе уличная одежда под халатом может стать помехой для выполнения должностных обязанностей, то следует отказаться от подобного приобретения. В противном случае появляется вероятность не только ухудшения эффективности лечения из-за дополнительного заражения пациента, но и административных санкций со стороны администрации лечебного учреждения.

Если вопрос цены медицинского халата или хирургического костюма играет для Вас важную роль, то у отечественных производителей Вы сможете найти привлекательные и недорогие модели, которые будут радовать Вас и Ваших пациентов каждый день.

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Автор: admin, 11 февраля 2019

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