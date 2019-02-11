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→ Особенности устройства наркозных аппаратов

В ходе проведения различных медицинских процедур, особенно хирургических вмешательств, используются всевозможные универсальные устройства. Самым распространенным из них остается наркозный аппарат, подающий пациенту специальные смеси наркотических препаратов в газообразном состоянии. Также оборудование применяется для вентиляции легких (вспомогательной или искусственной). Все наркозные комплексы позволяют с большой надежностью проводить лечебные процедуры, невозможные без применения наркоза.

Состав и принцип работы

Специалисты Medicalstore рассказали www.medvisnik.com.ua нюансы как подбирается оборудование. Основными составными конструктивными частями оборудования являются:

  • емкость для газа;
  • испаритель и дозиметр для подачи определенного количества наркотической смеси;
  • дыхательный контур.

Все компоненты играют важную роль в обеспечении надежности и безопасности применения, имеют определенные параметры и отвечают за свой участок работы.

Газовый резервуар

Представляет собой накопительную емкость для хранения и подачи смеси газов больному. Конструктивно являются специальными баллонами, в которых содержатся требуемые вещества. Газовая смесь внутри баллонов находится под давлением, а сами резервуары окрашиваются в разные цвета в зависимости от содержащегося в них вещества.

Резервуары с кислородом традиционно имеют голубую окраску. Емкости с закисью азота окрашены в серые цвета. Это позволяет анестезиологу быстро ориентироваться и находить нужную емкость. Контроль объемов подачи и выравнивание давления внутри резервуаров производится редукторами специальной конструкции.

Испаритель и дозиметр

Для надежного контроля глубины наркотического сна и гарантированного предотвращения передозировки наркотическими препаратами в аппаратуре устанавливаются дозиметры. Они позволяют подавать пациенту точно определенные объемы газов.

Большинство современных моделей аппаратов оснащается дозиметрами ротаметрического типа. Такие ротаметры обычно объединяются в блок по два прибора для потока до двух и десяти литров в минуту. Это позволяет подавать два различных газа в определенном потоком, которые смешиваются в требуемой пропорции и только тогда вдыхаются пациентом.

Для дозированной подачи жидких веществ применяются испарители, превращающие жидкость в парообразное состояние для подачи пациенту. Испарители современных конструкций также позволяют обеспечить точную дозировку веществ и имеют настраиваемые характеристики работы.

Дыхательный контур

Не менее важная и сложная составная часть наркозного аппарата. С его помощью газовые смеси подаются пациенту, а выдыхаемый воздух выводится из легких. Существуют реверсивные и не реверсивные контуры.

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Автор: admin, 11 февраля 2019

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