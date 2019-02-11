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→ Поход к психологу. Препятствия на пути

В современном мире психологи стали неотъемлемой и очень важной частью жизни. Бешенный ритм работы, постоянная загруженность и отсутствие полноценного отдыха приводят к ухудшению психологического состояния. Да и множество других факторов провоцируют эмоциональную нестабильность, и, как следствие, скандалы и непонимание в семьях. Своевременное индивидуальное психологическое консультирование в Киеве помогает решить большинство проблем. Но, наши соотечественники, хоть и понимают необходимость помощи специалиста, не стремятся бежать к нему со всех ног. Что же им мешает?

Препятствия на пути к психотерапевту

Общественное мнение, пожалуй, наиболее серьезная препона. Вечный вопрос: «Что подумают люди?», останавливает большинство. Обращение к психологу почему-то продолжают приравнивать к посещению психиатра и наличию психологического заболевания. Такое мнение становится причиной боязни перед посещением специалиста и это ошибка. В посещении психотерапевта нет ничего необычного или постыдного. Наоборот, все современные люди давно прибегают к профессиональной помощи и налаживают свою жизнь.

Все сможем сами – второе препятствие на пути к исцелению души. Зачем делится с посторонними своими проблемами, если можно поговорить с подругой или другом и найти выход из положения. В некоторых ситуациях дружеский совет может помочь. Но, многие проблемы психологического характера скрываются гораздо глубже и для их решения нужно найти и устранить первопричину. Справить с таким может опытный киевский психолог, который после общения с клиентом поймет в какое русло направлять разговор и вскроет проблему.

Стоимость услуг. Не секрет, что посещение психотерапевта стоит достаточно дорого. Но, наше здоровье стоит гораздо дороже. Зачем ждать, когда депрессия дойдет до крайнего уровня? Или, когда семья из-за скандалов разрушиться? Гораздо эффективнее пресечь проблему на корню, не поставив под удар настоящие ценности.

Анонимность. Почему многие думают, что записаться к психотерапевту в Киеве анонимно нельзя? Наоборот, специалисты стремятся к полной конфиденциальности в работе с клиентами. Они никогда не рассказывают о людях, приходящих к ним на прием. Не выносят на обсуждения общества проблемы и не рассказывают о них близким и знакомым. Все, что происходит в кабинете у психолога там и остается. Что же касается записи, то сегодня есть интернет, используя который, каждый человек может скрывать свою личность.

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Автор: admin, 11 февраля 2019

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