→ УЗИ у уролога - что проверяет специалист

Визит к урологу в большинстве случаев происходит уже тогда, когда патология уже выражена и доставляет пациенту дискомфорт. Редко люди проходят этого врача в профилактических целях. По этой причине о локализации проблемы и характере заболевания можно узнать из УЗИ у уролога. В любом медицинском центре оказывают полный спектр услуг по диагностике и лечению урологических заболеваний. Специалисты центра рассказали medvisnik.com.ua что же смотрят на ультразвуковом обследовании.

Почки и мочеточники

Парный орган выглядит на образования, который в самой большей части достигают 120 мм, а поперек диаметр колеблется в пределах 50-60 мм. Увеличение может означать воспалительный процесс, что очень опасно для пациента. Однако еще более нежелательно обнаружить уменьшение, так как это будет говорить о склеротическом процессе.

Ниже почек проходят мочеточники. К сожалению их сложно наблюдать даже на современных аппаратах. Исследователь может видеть их верхнюю и нижнюю части, если вводить аппарат ректально или вагинально.

Мочевой пузырь

В пустом состоянии орган рассмотреть невозможно. По этой причине пациенту за два часа до анализа дают выпить воду, и запрещают испражняться раньше. Так распрямляются складки, и орган можно наблюдать на экране. Так специалист может видеть его объем, шейку, похожую на воронку, дно, верхнюю часть и стенки.

Изучая мочевой пузырь можно узнать и о состоянии мочеточника, когда через него поступает жидкость. В норме канал сокращается от четырех до шести раз в минуту, и это может отследить врач, когда в пузырь направляется урина.

Предстательная железа и уретра

Железа выглядит как овальный элемент, затемненный на экране. О новообразованиях можно судить по асимметрии простаты. Также следует обращать внимание на темные включения. За простатой находятся семенные пузырьки. Эти образования имеют размер 20 Х 40 мм. Они впадают в каналы – семявыводящие протоки. Диаметр трубочек варьируется от 2,5 до 4 мм.

Уретра отличается у мужчин и женщины. У первых она длинная и тонкая, у вторых короче и шире. У мужчин за ней видны на УЗИ железы. Мошонку можно рассмотреть только с помощью высокоточного прибора. Датчик должен иметь разрешения от 5 до 12 мГц. Плотная структура яичек отчетливо видна на экране светлыми границами. Придатки менее точны на мониторе.

При обследовании специалист изучает соответствие органов размерам и четкости. Если где-то имеется воспалительный процесс, то если он выражен, будет виден на экране. Также о этом может судить анализ крови на лейкоциты. Точный приор обнаруживает патологические образования в органах таза и брюшины.