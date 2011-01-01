→ Георгины – красочные цветы

Георгины принято считать самыми красивыми осенними цветами. И это обосновано, так как они отличаются яркими оттенками. Ознакомиться с разнообразием этих прекрасных растений можно на https://florium.ua/ru/dahlias/

Георгины цветут вплоть до наступления заморозков. Но основной особенностью вида является обилие цветовых гамм. Среди обширного разнообразия, каждый сможет найти цветок себе по вкусу.

Однолетние сорта

Однолетние георгины выращиваются из семян. Это отличный выбор для ценителей цветов, которые не хотят тратить время на выкопку корневых систем в зимнее время года.

Как ухаживать?

Георгины не требуют эксклюзивного ухода, даже в сравнении с многолетними аналогами. При этом, виды друг от друга почти не отличаются. Преимущества:

• не требуют подкормки;

• поливать следует раз в 7 дней.

Выращивание

Кустам по вкусу рыхлая почва с известью. Георгины любят солнце и не терпят сорняки. Посев осуществляется в середине весны. Необходимо позаботиться о пленочном укрытии. Когда появится первая пара листьев, сеянцы нужно пикировать. На постоянное место высаживается в начале июня. Важно сохранить пространство между будущими кустиками в пределах 30 см.

Многолетние георгины

Эти сорта более привередливы. Корневую систему придется зимой выкапывать, а весной обеспечивать трепетный уход.

1.Почва. Многолетние виды любят рыхлую почву, которая не будет пересыхать. 2. Нуждаются в обильном поливе и влажной почве. Соблюдя все эти условия, можно вырастить прекрасные соцветия и обеспечить здоровый вид. 3. Любят тепло, но слишком высокая температура может привести к пересыханию цветков. Дабы избежать этого, рекомендуется опрыскивать растения теплой водой 2-3 раза в день. Поливать же стоит после спада жары, вечером. 4. Высадка осуществляется в начале июня. После высадки нужно полить корни. 5. Для посадки используются удобрения с содержанием азота. Например, компост или перегной. Можно также приобрести удобрения с азотом на основе минералов. 6. Нуждаются в регулярной подкормке. Летом стоит начать использовать мочевину и коровняк. В середине лета в рацион добавляются препараты с содержанием фосфора и калия. Удобрять нужно исключительно в пасмурную погоду или в вечернее время суток. 7. В зимнее время года растения следует помещать в темное сухое помещение. Важно, чтобы температура воздуха не падала ниже 2 градусов тепла. Это может быть подвал или погреб.

Самые популярные сорта георгин